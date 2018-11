Dalla Svizzera i Peter Kernel in concerto al Glue di Firenze

Peter Kernel il duo svizzero – canadese, composto dal graphic designer Aris Bassetti e la film maker Barbara Lehnhoff, per la prima volta a Firenze! Sabato 10 novembre al Glue di Firenze

La band svizzera dei Peter Kernel arriva in Italia in tour a supportare il disco “The Size Of The Night” (uscito nel marzo scorso). Il duo sarà venerdì 9 novembre al Cox 18 di Milano, sabato 10 al Glue di Firenze (per la prima volta in città), domenica 11 al Resonanz di Loreto (AN), giovedì 13 dicembre al Moog di Ravenna, venerdì 14 al Mattatoio di Carpi (MO) infine sabato 15 al Twiggy di Varese.



Negli ultimi due anni la band ha suonato più di 600 concerti tra Europa e Canada includendo festival prestigiosi come il Montreaux Jazz Festival, il Milano Fashion Week, il Paleo Festival, HMV Forum London e The Great Escape. Nel 2016 sono stati nominati per lo Swiss Music Grand Prix.

Glue Alternative Concept Space – Viale Manfredo Fanti, 20 – Firenze

