‘Dalla Leopolda alla Leopolda’: Iv in vista dell’evento di Firenze

‘Dalla Leopolda alla Leopolda‘, è il nome dell’iniziativa organizzata il 14 ottobre alla stazione Leopolda di Pisa dal coordinamento provvisorio di Italia Viva in attesa dall’appuntamento fiorentino. “Inondateci di parole, idee e pensieri: vogliamo scrivere il Vocabolario della speranza” è lo slogan scelto.

L’appuntamento è previsto il 14 ottobre dalle 18 alle 22. ‘Dalla Leopolda alla Leopolda’, fanno sapere gli organizzatori, non sarà un talk show dove ci sono tracce già decise e applausi telecomandati né tantomeno una fumosa riunione per dare la ‘linea’. E’ un incontro con chiunque voglia mettersi in gioco”. L’iniziativa è stata diffusa dal coordinamento provvisorio di Italia Viva.

Verrà ripetuta la formula della prima Leopolda del novembre 2010: chiunque potrà dunque prendere la parola e parlare per quattro minuti. “Ciascuno dei relatori partirà da una parola per dire la sua. Su ogni parola, proposta, idea, sarà possibile dibattere non solo intervenendo, ma anche partecipando alla discussione che faremo in tempo reale e sui social”, si legge nel comunicato.

Gli organizzatori avvertono che “è democraticamente proibito parlare della scissione, e soprattutto, è democraticamente proibito parlar male dei leader della sinistra. Preferiamo concentrarci sull’Italia che vogliamo”. Per il termine della serata sarà stilato “una sorta di vocabolario della speranza, che riunisca le parole che ci arriveranno via mail o anche via social durante l’incontro e quelle che pronunceremo insieme. Il vocabolario verrà consegnato direttamente a Matteo Renzi alla Leopolda a Firenze”.