Dal 31 luglio al 4 agosto nell’antico quartiere de la Venezia, “Effetto Venezia” brinda alla 34° edizione

Il main stage, ovvero il palco principale di piazza del Luogo Pio sarà sede di concerti gratuiti con nomi importanti della scena musicale italiana. Serata di apertura (31 luglio) con Radio Stop Festival, carrellata di artisti pop dell’estate 2019, seguiranno Francesco Motta (1 agosto), Killer Queen (2 agosto) , Enrico Nigiotti (3 agosto) e per un omaggio al grande Faber Morgan, il M° Mauro Pagani e Bobo Rondelli in serata finale (4 agosto).

Il settecentesco cortile di Palazzo Huigens farà invece da palco alla musica classica. Torna con un “Omaggio ai Queen” il pianista di fama internazionale, il livornese Gabriele Baldocci (2 agosto) e spazio ai giovani musicisti del Livorno Music Festival e del conservatorio “ P. Mascagni”. Gli Scali delle Barchette saranno il luogo dove si esibiranno ogni sera le corali cittadine mentre l’ampia Falsabraga della Fortezza Nuova torna ad ospitare Effetto Live, la rassegna dei gruppi musicali emergenti che ogni anno si esibiscono sul palco “Pacini”. Quest’anno saranno 13 le band in programma.

Note Blues sul palco “Manlio Pepe” di Largo Strozzi dove in prima serata (31 luglio) si esibirà il chitarrista Roberto Luti. Nelle serate successive la musica Blues sarà proposta in ogni sua sfaccettatura da gruppi locali e non solo. La Fortezza Vecchia (Quadratura dei Pisani) proporrà ogni sera (ore 19) “Welcome on sofa” condotto da Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro: un incontro con i big del palco centrale e gli artisti della manifestazione per una intervista libera su temi di attualità, cultura e musica. A seguire musica con dj set e iniziative varie .

Non c’è Effetto Venezia senza teatro. Ecco allora i Bottini dell’Olio che ospiteranno, nelle ampie sale della biblioteca posta al primo piano della struttura, lo spettacolo “Le stanze dei libri” per la regia di Emanuele Barresi con la Compagnia degli Onesti. Uno spettacolo che si pone come obiettivo divulgare la conoscenza di fatti e personaggi della storia e della cultura della città. Rassegna di vernacolo toscano al centro culturale Vertigo (via del Pallone) diretto da Marco Conte. Il teatro “Enzina Conte” proporrà ogni sera una esilarante commedia. Il Mercato Centrale sarà invece deputato alla cucina livornese. Con Il Bocca –show cooking si imparerà a cucinare piatti di cucina toscana variopinta in vernacolo livornese. Tra le ricette del giorno polpette d’acciuga, pasta al favollo e cee finte.

Impossibile elencare tutti gli eventi in programma dato il loro numero elevato. Da segnalare comunque quest’anno il ritorno dei fuochi d’artificio tanto amati dai livornesi. Il 4 agosto , serata finale ,l’edizione 2019 di Effetto Venezia sarà salutata con “mezzanottemezzo di fuoco”, spettacolo pirotecnico dalla Fortezza Nuova. Venerdì 2 agosto per i tifosi del Livorno, presentazione sul palco di piazza del Luogo Pio alle ore 20.30 della nuova formazione del Livorno Calcio che parteciperà al prossimo campionato di serie B.

Effetto Venezia 2019 proporrà inoltre le tradizionali iniziative che negli anni hanno contribuito al successo della manifestazione: il giro dei Fossi in battello, i mercatini degli operatori dell’ingegno, la mostra “Artigianato a effetto” a cura di Fondazione Livorno in collaborazione con l’Osservatorio Mestieri d’Arte (OmA), le tante mostre d’arte e fotografia. In programma visite guidate di street art a cura di Uovo alla Pop Galleria dedicate a Modigliani.

Il Museo della Città rimarrà aperto ogni sera fino alle 24 per la visita alle collezioni civiche che raccontano la storia della città. Aperto anche nella sezione Luogo Pio Arte Contemporanea che conta, oltre ad opere importanti di artisti del Novecento anche numerosi “inciampi” realizzati da artisti contemporanei. E poi spazio bambini con esibizioni circensi in piazza dei Legnami e un ampio spazio dedicato al Villaggio della Solidarietà con stand delle associazioni Onlus in piazza dei Domenicani.