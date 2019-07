Dal 20 luglio sospesa circolazione ferroviaria Faenza-Borgo San Lorenzo, bus sostitutivi

Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Faentina, Firenze – Borgo San Lorenzo e Faenza (Ravenna) dove nelle prossime settimane saranno attivi ben due cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Per questo La circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo a Faenza sarà sospesa ed il servizio effettuato con bus sostitutivi.

Il primo cantiere, riferiscono le Ferrovie dello Stato, è già operativo dal 9 giugno e prosegue fino al 20 settembre in orario notturno per rinnovare 13 chilometri di binario fra le stazioni di Ronta e Crespino. I tempi di percorrenza dei treni potranno variare di alcuni minuti. La nuova programmazione, si spiega in una nota, salvaguarda le fasce orarie pendolari in arrivo a Firenze il mattino ed in partenza da Firenze il pomeriggio. Invece, il secondo cantiere sarà operativo dal 20 luglio al 10 agosto per la sostituzione di una travata metallica di oltre 40 metri sul fiume Lamone, a Marradi. Tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Vaglia, il servizio ferroviario sarà pressoché inalterato.

L’investimento complessivo è di 18,5 mln di euro. La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è già consultabile sul sito internet e i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria. Le attività di rinnovo della ferrovia impegneranno quotidianamente circa 50 tecnici e due treni-cantiere a cui si aggiungeranno, ad agosto per la sostituzione della travata metallica, altri 50 tecnici e due gru.