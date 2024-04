Da Metrocittà Firenze 1,7 milioni a 12 enti per la cultura

Un sostegno di quasi 1,7 milioni di euro per la cultura della Città metropolitana di Firenze.

È quanto ha approvato il Consiglio della Metrocittà: il contributo è per 12 tra enti lirici, fondazioni culturali, Comuni, enti, associazioni e istituti, soggetti pubblici o privati. Nel dettaglio, si legge in una nota, alla Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per la realizzazione del progetto ‘Maggio metropolitano’, sono stati assegnati 1,5 milioni. Da segnalare anche i 40.000 euro per il progetto ‘Orchestra metropolitana’ dell’Associazione orchestra da camera fiorentina e i 25mila euro per la realizzazione Festival dei bambini all’Impruneta.