Guida su Firenze dedicata a 6.500 bimbi per scoprire la città

Una guida dedicata ai circa 6.500 bambini delle classi quarte e quinte delle scuole elementari di Firenze per spiegare ai piccoli lettori le bellezze della città.

Il volume, dal titolo ‘Firenze nel mio cuore’, sarà regalato ai bambini dal gruppo Opera Laboratori, attivo nella valorizzazione dei beni culturali. Con la guida, si spiega in una nota, i bambini potranno andare alla scoperta di Firenze in compagnia di tre personaggi: Pina, Anna Maria e Lorenzo. E potranno visitare, in particolare, 13 luoghi: dalla Santissima Annunziata alla Galleria dell’Accademia, da Santa Croce agli Uffizi, da Ponte Vecchio a Piazzale Michelangelo. Ad aprire la guida c’è il messaggio di Leonardo Pieraccioni: “I luoghi del cuore a Firenze non esistono, perché Firenze è tutta un cuore – scrive l’attore e regista fiorentino -. Se avrete la fortuna d’innamorarvi di dove siete nati vi accorgerete che sarà un amore senza fine e che tutti i posti della vostra amata saranno per sempre i vostri posti del cuore”. Sara Funaro, assessore all’educazione del Comune di Firenze spiega che “questo volume è una guida turistica illustrata, che fa scoprire ai bambini, attraverso tre simpatici personaggi, 13 luoghi simbolo della città”, mentre Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori ha sottolineato come “avvicinare i bambini e far vivere loro l’arte in ogni sua forma abbia un impatto molto positivo sul loro sviluppo cognitivo ed emozionale e che sia un modo di incoraggiarne la creatività, affinarne la capacità di esprimersi e comunicare”