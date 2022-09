Cucchi: “Aeroporto di Firenze non può essere ampliato”. Nardella: “Cucchi condividerà con me e con gli altri amministratori il tema dell’aeroporto”

Firenze, scatenando una fibrillazione tra i membri del partito democratico locale, Ilaria Cucchi, candidata per il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Toscana, espressa dall’Alleanza Verdi e Sinistra, a margine di una iniziativa elettorale al Caffè delle Murate, ha testualmente dichiarato che l’aeroporto di Peretola “non può essere ampliato”-

“La nostra idea dell’aeroporto di Firenze è che non si tocca, che non può essere ampliato, e andremo avanti su questa linea – ha affermato Ilaria Cucchi – Io sono romana, non abito a Firenze, non abito in Toscana – ha osservato, parlando con i cronisti – ma mi vedrete molto spesso sia in questi giorni che dopo, perché se ho deciso di sposare questa battaglia, questa candidatura, è perché ci credo, perché ho dei temi da portare avanti e voglio farlo in concreto”.

Più in generale, ha detto Cucchi parlando anche della sua iniziativa di domani al carcere di Sollicciano, “sono in contatto con il sindaco Nardella, sicuramente ci sarà una collaborazione ogni qualvolta ci sarà da affrontare delle tematiche inerenti il territorio. Sarà il mio punto di riferimento, così come tutte le altre realtà territoriali”.

Dopo qualche ora, arrivano le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella che cerca di ricucire lo strappo: “Ho parlato con Ilaria Cucchi oggi e siamo d’accordo – come lei stessa ha avuto modo di precisare – che qualunque posizione che prenderà sul tema dell’aeroporto sarà condivisa con me e con gli altri amministratori del territorio. Le ho fatto presente ovviamente che per il comune di Firenze e la città metropolitana il progetto del nuovo aeroporto è una priorità”.

Anche Andrea Ceccarelli, segretario del Pd cittadino, e Monica Marini, segretario metropolitano fiorentino del Pd, sono intervenuti sulla questione con una dichiarazione congiunta diffusa lunedì sera: “Il Pd di Firenze è sempre stato a favore della nuova pista, per garantire migliore operatività in sicurezza, anche pensando ai 30mila abitanti di Peretola, Quaracchi e Brozzi che subiscono i disagi per la direzione della pista attuale. Sono sicuro che, con il dialogo tra i sindaci del territorio, si arriverà a una sintesi”.