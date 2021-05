Crollo di parte di solaio di un asilo: tragedia sfiorata

Livorno, paura per il crollo di una porzione di solaio di un asilo nido del centro della città, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Il crollo è avvenuto verso le 17:00 di mercoledì quando all’interno della struttura, l’asilo privato autorizzato, ‘L’Isola che non c’è’, erano presenti solo quattro bambini con le rispettive educatrici, che sono fortunatamente rimasti illesi.

A quanto risulta da una prima ricostruzione, tutte le persone si si trovavano in una zona distante da dove è avvenuto il crollo e tutti sono stati subito evacuati da una uscita secondaria della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e l’autoscala per mettere in sicurezza la struttura, insieme a carabinieri, polizia municipale e personale del Comune.

A cedere e crollare rovinosamente è stata la struttura della terrazza che faceva da tetto all’asilo, e dalla foto dei vigili del fuoco, si vede chiaramente che il crollo è stato di notevoli dimensioni e che si può quindi parlare di una vera e propria tragedia sfiorata.

Sono ancora in via di accertamento le cause del cedimento strutturale. L’asilo può accogliere una cinquantina di bambini dai tre mesi ai tre anni di età ed è attivo da settembre a giugno offrendo una frequenza anche nei mesi di luglio e agosto.