Crollo del solaio ad un matrimonio: 35 feriti, procura di Pistoia indaga

Crollo del solaio ad un matrimonio – Verrà aperto un fascicolo sul crollo del solaio avvenuto ieri sera all’ex convento di Giaccherino a Pistoia, da alcuni anni adibito a ristorante, nel quale sono rimaste ferite oltre 30 persone, durante una festa di matrimonio.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Pistoia. Secondo quanto si apprende sicuramente si potrebbe procedere per lesioni colpose. I carabinieri hanno già acquisito la documentazione riguardante le autorizzazioni e la parte strutturale dello stabile. Altre perizie, sempre riguardanti l’edificio, che è stato posto sotto sequestro, verranno effettuate nei prossimi giorni.

In particolare è prevista un’analisi tecnica e strutturale e della documentazione acquisita, riguardante l’ex convento. In questo senso le indagini saranno collegiali, quindi ai carabinieri si uniranno, per la parte di competenza, i vigili del fuoco, ma verranno nominati anche dei periti.

Sono di Scandicci alcuni dei feriti a seguito del crollo all’ex Convento e, su richiesta di don Stefano Mantelli, il parroco di San Bartolomeo in Tuto, la chiesa dove ieri e’ stata celebrata la cerimonia, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ha contattato la Società della salute fiorentina Nord Ovest che sta attivando in queste ore proprio presso la parrocchia un servizio di supporto psicologico per gli invitati al matrimonio. Dalle prime ore dopo il crollo, si spiega in una nota, il primo cittadino è stato infatti in contatto con il sindaco di Pistoia Tomasi, oltre che con la famiglia dello sposo e con il parroco. Stamani Fallani si è poi recato all’ospedale di San Giovanni di Dio a Torregalli, dove sono ricoverati alcuni degli invitati rimasti feriti durante la festa. “Un grave episodio che tocca tutta la comunità e che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori – ha detto il sindaco -, ho espresso vicinanza alla famiglia e alla parrocchia di San Bartolomeo in Tuto. Un grazie al sindaco di Pistoia col quale ci siamo sentiti più volte in queste ore, e un apprezzamento particolare all’organizzazione e alla professionalità dimostrate dagli operatori del 118 e dall’intero Sistema sanitario pubblico della Toscana”

“Abbiamo avuto molta paura, la nostra prima notte di nozze trascorsa in pronto soccorso”. Queste le parole che Paolo e Valeria, i due sposi del banchetto finito col crollo del solaio e il ferimento di alcuni invitati, hanno detto a chi era al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia dove i due 26enni sono stati trasportati. I due sono stati dimessi poco prima della mezzanotte.