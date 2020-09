Crolla tetto, famiglie evacuate nel Fiorentino

Quattro famiglie sono state evacuate da un palazzo a Castelfiorentino (Firenze) a seguito del cedimento di una parte del tetto.

E’ successo stamani in una via del centro. Sul posto i tecnici del Comune stanno eseguendo delle verifiche statiche sull’edificio.

La scelta di far uscire le famiglie residenti è stata presa in via precauzionale in attesa di decisioni definitive che saranno prese nelle prossime ore. Sono intervenuti anche i vigili del

ì fuoco mentre non si segnalano al momento persone ferite né interventi del 118. Accertamenti per determinare le cause del distacco.