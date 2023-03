Criticoperungiorno presenta: “Rosso di sera”

Torna alla Compagnia #Criticoperungiorno, l’iniziativa che propone ai soci del Controradio Club la visione di un film in anteprima. Venerdì 10 marzo alle 20.30 ‘Rosso di sera’, il documentario di Emanuele Mengotti. Per tentare una mappatura degli Stati Uniti contemporanei e capire cosa rimane oggi della narrazione del “sogno americano”

Alla Compagnia di Firenze il documentario Rosso di sera, il secondo capitolo della trilogia che Emanuele Mengotti dedica agli Stati Uniti, con protagonista indiscussa Las Vegas, ritratta durante lo scoppio della pandemia da Covid.

Las Vegas è il luogo perfetto per scoprire se il sogno americano esiste ancora: tre personaggi cercano di vivere il loro sogno in un momento delicato della storia americana. Mentre la pandemia da Covid19 si diffonde in tutto il mondo, il governatore del Nevada chiude i casinò e i servizi non essenziali.

Mike, medico, affronta la minaccia della crisi sanitaria; Mindy, ex attrice di film di serie B, è in lizza per diventare la candidata del Partito repubblicano; Steve, che vive nei pressi delle fognature sotto il livello stradale, è terrorizzato dal rischio delle incombenti piogge. Questi personaggi incarnano lo spirito americano del bisogno di libertà, autoaffermazione e coraggio: niente e nessuno può distoglierli dai loro obiettivi.

Da una prospettiva interessante ed estrema per 75 minuti veniamo gettati nel panico che colse tutti in quel momento ma che Mengotti utilizza anche per mostrare personaggi bizzarri dello scenario americano nella città più folle e “irreale” degli Usa: l’incontro tra l’epidemia che sconvolse il mondo e alcuni caratteri tipici dell’immaginario degli outsider procura un certo disagio, come se oltre al Covid l’umanità mostrasse già di per sé parecchi segni di sbandamento.” (Elisa Battistini – Quinlan.it)

Per prenotarsi scrivere a: [email protected]

A seguire dopo la proiezione, la presentazione del libro Fascisti d’America, di Federico Leoni. Intervengono l’autore del libro e caporedattore Sky TG24 Federico Leoni e il regista Emanuele Mengotti. Modera il critico cinematografico Massimiliano Schiavoni.

#Critico per un giorno, è un progetto del cinema la Compagnia e ControradioClub, tramite il quale un gruppo di soci del Club, che si sono registrati all’evento, può assistere gratuitamente alle anteprime di film o di documentari selezionati in programmazione al Cinema La Compagnia e successivamente mandare la propria recensione, che sarà pubblicata sul sito del cinema.