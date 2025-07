Creativi in dialogo a Carrara, città Unesco per arti popolari

A Carrara una due giorni con settanta artisti delle Città creative Unesco per dialogare con la comunità artistica locale. E’ il “Festival C/Art – Creativi in dialogo”, organizzato dal Comune di Carrara.

Per due giorni, il 25 e 26 luglio, 70 artisti delle Città creative Unesco si ritroveranno a Carrara (Massa Carrara), per dialogare con la comunità artistica locale, restituendo vita ai quartieri storici di Grazzano, Cafaggio e Baluardo. E’ “Festival C/Art – Creativi in dialogo“, organizzato dal Comune di Carrara, Città creativa Unesco dal 2017 ‘per l’artigianato e le arti popolari’, alla 2/a edizione: si snoda lungo l’antica via Carriona dove un tempo passavano i carri trainati dai buoi carichi dei blocchi di marmo. L’iniziativa consente a Carrara di aprirsi al dialogo con alcune delle 350 città creative del network mondiale, creando, si spiega, “quell’ecosistema virtuoso di contaminazioni che fa del confronto internazionale il motore della propria evoluzione culturale” e testimonia la volontà della città “di riappropriarsi dei propri spazi urbani attraverso la cultura, ridando respiro a quartieri che il tempo aveva reso solo residenziali”. I 70 artisti, nazionali e internazionali incarnano “i cluster delle Città creative Unesco: architettura, artigianato e arte Popolare, cinema, design, gastronomia, letteratura, media arts e musica”. Ci saranno così ceramisti, musicisti, mosaicisti, designer, videomaker in arrivo anche da Spagna, Egitto, Polonia, Germania, Bosnia, Islanda e Cina che daranno vita a dimostrazioni dal vivo e a un mercato creativo di alta qualità. I temi di questa edizione sono l’accoglienza e la migrazione intesa come movimento positivo nel mondo e il riciclo creativo. Tra gli eventi anche la cena di quartiere e di comunità ‘Carrareccia’ lungo il fiume; l’apertura straordinaria di studi d’artista, chiese e spazi solitamente chiusi al pubblico; le esibizioni sui ponti Baroncino e delle Lacrime dove scultori e pittori lavoreranno en plein air insieme ai modellatori di argilla. Negli stessi giorni a Carrara proseguirà poi White Carrara 2025 “Design Here and Now”, la mostra-evento en plein air che fino al 28 settembre trasforma il cuore della città in un laboratorio a cielo aperto dove design e marmo dialogano in installazioni site-specific e la mostra ‘Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari’ al Carmi, visibile fino al 26 ottobre.