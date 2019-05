CR Firenze, 5 anni di presidenza Tombari

🔈Firenze, Umberto Tombari, presidente uscente della Fondazione CR, parlando coi cronisti a margine dell’evento di presentazione delle attività svolte negli ultimi cinque anni dall’ente fiorentino, ha illustrato i cambiamenti che sono avvenuti durante la sua presidenza.

La Fondazione Cr Firenze “è oggi ben indirizzata, è un’istituzione sana – ha detto Tombari – credo che ci sarà una continuità con chiunque verrà a sostituirmi, anche perché oggi la Fondazione è su solidi binari, e credo che su questi binari debba proseguire”.

“Oggi la Fondazione è profondamente diversa, moderna, capace di stare in questa società – ha spiegato Tombari, sottolineando il crescente interesse rivolto in questi anni verso progetti di carattere sociale – In un momento in cui lo Stato fa sempre più fatica a entrare in ambiti di welfare, le fondazioni di origine bancaria, che sono soggetti no profit, non possono non prendersi la responsabilità di entrare sempre di più nel sociale, nella formazione, nell’istruzione”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Umberto Tombari: