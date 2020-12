Covid: Toscana dirama elenco 12 strutture sanitarie, avvio vaccini 27/12

La Regione Toscana ha diffuso l’elenco delle 12 strutture sanitarie dove domenica 27 dicembre inizierà la prima fase della campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid

Il 27 dicembre anche in Toscana saranno disponibili le prime 620 dosi. Ecco le 12 strutture sanitarie toscane individuate per l’avvio della campagna vaccinale: Aou Careggi e ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese a Siena; ospedale San Donato a Arezzo; ospedale della Misericordia di Grosseto. A questi si aggiunge la Rsa Montedomini di Firenze

Sono 128.547 le prenotazioni per il vaccino anti Covid, registrate sul portale regionale, da parte di operatori e operatrici sanitari, dipendenti e ospiti delle rsa e delle case di cura private accreditate della Toscana.

Le prime 620 dosi sono un numero simbolico, una percentuale minima rispetto al quantitativo totale a cui spetterà la prima distribuzione ordinaria. Il 26 dicembre, attorno alle ore 18 un convoglio militare blindato con le 620 dosi prelevate dall’esercito allo Spallanzani di Roma, arriverà all’ospedale di Careggi.

Poi verranno suddivise e preparate 12 confezioni destinate ai 12 punti ospedalieri della Toscana.

La mattina seguente, domenica 27, alle ore 7 da Careggi partiranno 12 autovetture GSV – Vettore specializzato in trasporti con il rispetto della catena del freddo – con le dosi dirette alle 12 diverse destinazioni.

Alle 8 inizierà la vaccinazione a Careggi e negli ospedali che hanno già ricevuto le dosi (l’arrivo di tutte le dosi in tutte le 12 sedi è previsto entro le ore 9).

In ogni ambulatorio individuato si effettueranno le vaccinazioni, che saranno 45 per punto vaccinale, con una media di 6 somministrazioni per ora così da testare con sicurezza il modulo vaccinale. Qundi si calcola che la vaccinazione impieghi circa 4 ore in funzione del numero di ambulatori di vaccinazione.