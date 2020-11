Covid: Nardella,più verticalità nel gestire sistemi sanitari

“L’autonomia regionale è un principio costituzionale ma in un’emergenza nazionale come questa a mio avviso ci vuole più verticalità nel prendere decisioni, nel gestire i sistemi sanitari dei territori. Le differenze abissali tra Regione e Regione vanno affrontate”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto alla trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7.

“Io concordo sul fatto che, quando si è in emergenza – ha aggiunto -, deve scattare un meccanismo per cui lo Stato centrale garantisce gli standard, la trasparenza, i controlli

sulla risposta sanitaria su ogni territorio”.

“Invece della settimana bianca, col rischio della terza ondata, facciamo un piano economico di aiuti veri” per sostenere “le imprese del settore invernale per il 2021 e creiamo i presupposti perché la stagione di aprile e della Pasqua si possa salvare”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto alla trasmissione ‘L’aria

che tira’ su La7.

“Non vorrei – ha aggiunto – che si rifacesse un’altra polemica per le piste come abbiamo fatto per le discoteche questa estate. Abbiamo ascoltato le grandi spinta per riaprire le

discoteche, ci siamo resi conto che era impossibile regolamentarle, ora rischiamo di fare lo stesso. Una cosa è pretendere le stesse regole per tutta Europa per evitare la

concorrenza sleale degli altri Paesi, un’altra è chiedere di riaprire il settore degli impianti sciistici che è molto complesso quando ci sono altre priorità”, come la “scuola”.