Covid in Toscana: 71% giovani con disturbi ansia e sonno

In Toscana preoccupa il boom di disturbi di ansia, depressione e tendenze al suicidio dei giovani a causa della pandemia. A descrivere un quadro ricco di molte ombre e’ stata la presidente dell’ordine degli psicologi, Maria Antonietta Gulino, nel corso di un’audizione in commissione Sanita’ del Consiglio regionale.

In base ad alcuni studi emerge che il 71% di bambini e ragazzi manifesta disturbi somatici, di ansia, del sonno, fenomeni di regressione, instabilita’ emotiva e tendenza alla depressione, il 22% disturbi alimentari, il 32% un aumento ponderale, il 45% manifesta il bisogno impellente di frequentare amici.

Sono in aumento, inoltre, casi di suicidio e tentativi di suicidio. “A questo proposito- spiega Gulino- si sono dimostrati utili gli interventi nelle scuole, ma non tutte le scuole in Toscana, solo 220, hanno attivato il bando finanziato dal ministero”.

Ulteriore nota dolente riguarda gli episodi di violenza domestica, triplicati durante l’emergenza Covid-19 e che vedono come vittime donne e bambini. Per questo, sottolinea la presidente, e’ necessario organizzare il lavoro nel post pandemia, per riuscire a promuovere il benessere psicofisico di tutti i cittadini “e la loro presa in carico, per quanto riguarda la salute mentale, diminuendo le liste di attesa”.

La salute, soprattutto quella dei piu’ giovani, passa anche attraverso il benessere psicologico e intervenire con un supporto di assistenza primaria e su base territoriale, conclude Gulino, “evita in prospettiva che si generino problemi sanitari”.

