🎧 Covid, Giannasi “Nessun senso fare un milione di tamponi al giorno”

Covid: “In una situazione di diffusione del virus come questa non ha nessun senso fare un milione di tamponi il giorno. La logica del tracciamento deve cambiare”. Lo afferma ai nostri microfoni il dottor Gianfranco Giannasi, direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio  e dell’area di Medicina d’Urgenza della Ausl Toscana centro

“Il fatto che virus perda di letalità e che si vada verso un’immunità di gregge dovrebbe farci ripensare la strategia”, ribadisce affrontando e confermando anche la problematica della carenza di personale soprattutto nei pronto soccorso. Sul fronte dell’organico la mancanza di medici nell’area toscana centro, nei 9 pronto soccorso è di circa 52 medici “siamo veramente in difficoltà e attenti sul fronte dei contagi di operatori sanitari che determinerebbero dei disservizi importanti”.

Ascolta l’intervista in podcast al Dottor Gianassi nel giorno in cui è stato raggiunto un nuovo record dei nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana: sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi). L’alto numero di nuovi positivi si spiega anche con il boom di tamponi fatti. Rispetto a ieri l’incremento è netto: i nuovi casi del rilevamento precedente erano stati 2.843 su 17.650 tamponi di cui 10.839 tamponi molecolari e 6.811 test rapidi. PiĂą che dimezzato il rapporto dei nuovi positivi sui tamponi fati: ieri era di 16,11%.