Covid: Giani visita azienda freezer, conserveranno vaccino a-70°C

Sopralluogo in azienda per valutare la conservazione dei vaccini

“Con la Kw di Badesse ci sentiamo tranquilli in Toscana, è un’azienda che rappresenta storicamente un punto di riferimento del mercato del freddo, dal 1953 offre questi super freezer in grado di mantenere con assoluta regolarità e continuità 70-80 gradi sotto zero, temperature che consentono di conservare i vaccini”, tra cui quello per il Covid-19.

Lo ha detto il governatore della Toscana Eugenio Giani in occasione del sopralluogo alla Kw apparecchi scientifici di Badesse (Siena). Giani, accompagnato dall’assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, ha affermato di avere sul suo tavolo la “lettera del commissario Arcuri nella quale si dice di prepararci a livello regionale per poter avere le condizioni per diffondere e conseguentemente distribuire la quota parte del milione e 700.000 dosi di vaccino che arriveranno nella seconda metà di gennaio”.

In Toscana ci sarà bisogno “di macchinari per conservare il vaccino così prezioso perché è la prima vera grande arma contro il Covid-19. Se per poterlo distribuire abbiamo a Prato l’interporto che può diventare centro logistico importante la questione è conservarlo ad almeno 70-80 gradi sotto zero”.