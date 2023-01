Cospito, manifestanti scesi da tetto di Palazzo Vecchio

Firenze, sono scesi intorno alle 22:00 dal tetto di Palazzo Vecchio i due giovani manifestanti, entrambi di Pistoia, che dal pomeriggio protestavanocospito a sostegno della protesta di Alfredo Cospito.

Dopo l’identificazione sono stati denunciati per occupazione di edifici pubblici. Il questore ha firmato un foglio di via, disponendo l’allontanamento dei due da Firenze.

Gli altri manifestanti che da questo pomeriggio erano in presidio in piazza della Signoria a Firenze hanno improvvisato per le vie del centro storico un corteo in solidarietà con i loro compagni, che è arrivato sotto la sede della questura. Al momento non si registrerebbero momenti di tensione e i manifestanti starebbero intonando canti e slogan per i compagni che sono stati portati in questura e denunciati.

Ricordiamo che il Tribunale di sorveglianza di Roma “ha respinto, lo scorso 19 dicembre, il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale”. e che secondo un comunicato del Ministero: “Al momento al Ministero della Giustizia non è arrivata alcuna richiesta di revoca del regime speciale 41bis né da parte del detenuto, né da parte dell’autorità giudiziaria, che a fronte dell’aggravamento delle condizioni di salute può disporre una sospensione della pena o chiedere al Ministro una revoca del regime speciale”.