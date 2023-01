Controradio News ore 7.25 - 11 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sono scesi intorno alle 22 dal tetto di Palazzo Vecchio a Firenze i due giovani, entrambi di Pistoia, che dal pomeriggio di ieri manifestavano a sostegno della protesta di Alfredo Cospito. Dopo l’identificazione sono stati denunciati per occupazione di edifici pubblici. Il questore ha firmato un foglio di via, disponendo l’allontanamento dei due da Firenze. Gli altri manifestanti che erano in presidio in piazza della Signoria a Firenze hanno dato vita per le vie del centro storico un corteo in solidarietà con i loro compagni, che è arrivato sotto la sede della questura.

Controradio news – Rocco Commisso torna in Italia a distanza di due mesi dall’ultima volta. Il presidente della Fiorentina è annunciato giovedì allo stadio Franchi per la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria e si tratterrà a Firenze per alcune settimane. Al centro della permanenza i lavori del Viola Park a Bagno a Ripoli, la cui inaugurazione è prevista a primavera, proseguendo con il progetto di ristrutturazione del Franchi, il mercato e i vari rinnovi contrattuali.

Controradio news – “Il potenziamento dell’aeroporto di Firenze è una tessera di un mosaico infrastrutturale che nel nostro piano regionale di sviluppo chiameremo Aiu, ovvero Area integrata urbana, che coinvolge Firenze, i sei comuni della Piana, e Prato”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, spiegando che il piano regionale di sviluppo “è andato in commissione affari istituzionali” del Consiglio regionale, “dunque è prossimo alla sua approvazione”. Giani ha parlato in occasione della presentazione della relazione conclusiva del dibattito pubblico sul masterplan di potenziamento dell’aeroporto di Firenze.

Controradio news – Un appello al governo perché non si dimentichi delle politiche industriali per il settore e una stoccata alle aziende che hanno abbandonato Pitti Uomo. Antonella Mansi e Claudio Marenzi, rispettivamente presidente del Centro di Firenze per la moda italiana e presidente di Pitti Immagine, hanno dato il via ieri all’edizione 103 di Pitti Uomo, in programma fino al 13 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, con la consueta conferenza inaugurale. Vi ha partecipato anche il sottosegretario agli Affari esteri Giorgio Silli.