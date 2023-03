Corte dei Conti conferma l’ammontare dell’avanzo complessivo ma chiede la correzione della contabilizzazione delle multe a Scandicci

Scandicci, secondo la Corte dei Conti, le risultanze della verifica dei risultati di amministrazione per gli anni dal 2017 al 2019 presenta un errore nella contabilizzazione dei provenienti da sanzioni del Codice della strada.

Sono stato inviate dalla sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti le risultanze della verifica dei risultati di amministrazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 del comune di Scandicci.

Nel confermare il corretto ammontare dell’avanzo complessivo (rispettivamente di 77.342.327,73 euro per il 2017, di 78.828.204,56 per il 2018 e 77.948.289,70 euro per il 2019, ha richiesto al Comune la correzione della quota vincolata e libera di questo risultato per una somma di 8.264,94 euro per gli anni 2017 e 2018, e di 5.358,72 euro per il 2019, per una errata contabilizzazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada.

Il comune l’ha spiegato in una nota, aggiungendo inoltre che i giudici contabili hanno rilevato una corretta rappresentazione della parte vincolata della gestione di cassa, ferma restando la corretta entità complessiva. Proprio per questo motivo l’ente procederà con la correzione dei prospetti con l’apposita delibera anticipatamente all’approvazione del rendiconto di gestione del 2022.