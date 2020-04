Coronavirus: siglato accordo sicurezza lavoratori alla Baker Hughes (Nuovo Pingone)

Intervista con il segretario della Fiom di Firenze DANIELE CALOSI. “Le misure concordate intendono conseguire il massimo grado di sicurezza per tutte le persone che fanno ingresso in azienda e si basano sulle indicazioni dei Decreti governativi”

Tra i punti salienti, che riprendono in larga parte i contenuti dell’accordo precedente siglato con i sindacati lo scorso 18 marzo, che recepisce il protocollo del 14 marzo siglato da Governo, parti sociali e associazioni datoriali, le misure prevedono la riorganizzazione delle procedure di lavoro per garantire la distanza interpersonale (in officina come negli uffici), il proseguimento dell’utilizzo esteso del Remote Working, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale in base alle linee guida condivise dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e misure ad hoc per l’accesso in azienda di soggetti esterni e per la gestione degli spazi comuni, oltre alla sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. Sono inoltre state ribadite una serie di procedure per la gestione di protocolli sanitari e sorveglianza sanitaria, in collaborazione con Medico Competente e RLS. Un eventuale utilizzo di test sierologici e dei tamponi, infine, avverrà in conformità a quanto eventualmente disposto dalle autorità competenti.

Le misure del nuovo protocollo di sicurezza sono state validate, nella loro completezza ed efficacia, da medici ed esperti in sanità pubblica e saranno attive fino alla fine del mese di agosto 2020. I comitati aziendali già costituiti in ogni stabilimento del Gruppo in Italia monitoreranno l’attuazione delle linee guida e delle misure di sicurezza, specifiche per ogni sito.