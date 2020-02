Coronavirus: Rossi, chi manifesta segni influenza limiti visite ospedale

La raccomandazione, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, ha lo scopo di “tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tutte le persone presenti in Toscana”.

governatore della Toscana Enrico Rossi ha rivolto un appello a “limitare per quanto possibile le visite ai degenti nelle strutture ospedaliere e in genere l’accesso ai centri sanitari affollati come pronto soccorsi, ambulatori specialistici e di medicina generale”, a chi manifesta “sintomi come febbre, tosse, influenzali e di malattie respiratorie”. In ogni caso “prima di recarsi in tali luoghi si consiglia il consulto telefonico con il proprio medico di riferimento”. La raccomandazione, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, ha lo scopo di “tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tutte le persone presenti in Toscana”.

“Abbiamo poi stabilito – ha spiegato Rossi – che all’ingresso dei pronto soccorso di tutta la Toscana ci saranno percorsi dedicati a chi manifesta sintomi sospetti di Coronavirus. In ogni caso, sapendo di non coprire i casi asintomatici, abbiamo stabilito che chi va alla pronto soccorso, se manifesta sintomi di febbre o è costipato, dovrà utilizzare una mascherina che è un sistema di prevenzione”.