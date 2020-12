Festa in pub Prato, multa a proprietà e clienti

Festa in pub a Prato multa a proprietà e clienti. È stata individuata la notte scorsa. In totale in provincia di Prato sono state controllate dai Carabinieri 115 persone.

Controllate 115 persone, 2 titolari di locali sanzionati e 15 clienti multati. È il bilancio dei controlli eseguiti ieri dai carabinieri di Prato nella provincia pratese finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti norme anticovid.

Si spiega dall’Arma, la notte scorsa è stata individuata una festa in un pub a Prato che si stava svolgendo alle 1,30 non rispettando le norme anticovid. I carabinieri hanno effettuato il controllo richiamati dalle voci e dai rumori che provenivano dal pub: all’interno hanno trovato una decina di persone nei cui confronti sono scattate le sanzioni amministrative così come per la proprietà del pub.

Tutti le persone partecipanti alla festa e il titolare sono stati sanzionati con una multa di 400 euro a testa. Per la gestione del locale è prevista, si spiega, anche la sanzione della chiusura per un periodo che può andare da un minimo di 5 ad un massimo di 30 giorni. In totale in provincia di Prato sono state controllate dai Carabinieri 115 persone.

Gli interventi relativi al controllo dei bar e pub hanno portato all’emissione di sanzioni anche a Firenze nei giorni scorsi. Il 17 dicembre erano stati trovati vari clienti seduti ai tavoli nei bar nella zona del Mercato Ortofrutticolo a Novoli e di Via Baracca.