Coronavirus: da Farmaceutico militare gel per ospedali Nord

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ha provveduto ieri, insieme all’Associazione nazionale carristi, a distribuire soluzione idroalcolica e gel igienizzante negli ospedali del bergamasco e di Piacenza, in prima linea in questa emergenza sanitaria.

A realizzarli lo stesso Farmaceutico come annunciato a marzo dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini: “Gel disinfettante di cui c’e’ sempre più bisogno. Come Difesa abbiamo messo in moto a produrlo lo Stabilimento chimico farmaceutico militare. In tempi

record partiti da 800 poi 1.000 ora fino a 2.000 litri al giorno per gli ospedali piu’ in emergenza”, così un tweet di Guerini del 20 marzo.

Tra le altre iniziative a cui tra ieri e oggi il personale del Farmaceutico ha partecipato anche la distribuzione, con una delegazione di tutti i gruppi politici del Consiglio comunale di

Firenze, di uova di cioccolato dello Stabilimento agli ospedali fiorentini di Careggi e Santa Maria Nuova. “Un segno di grande collaborazione tra istituzioni ma anche di gratitudine verso le figure professionali che durante questa emergenza sanitaria stanno dando prova di un profondo senso di responsabilità e di abnegazione, nonché di enorme professionalità nel tutelare la salute degli italiani” le parole del colonnello Antonio Medica, direttore dell’Istituto.

Grande vicinanza dello Stabilimento infine al mondo delle malattie rare e alle famiglie: sta continuando “anche i questi giorni – si spiega – la distribuzione dei farmaci orfani e il

supporto al mondo dell’associazionismo come dimostra la sinergia con la Fondazione Tommasino Bacciotti, l’associazione Noi per Voi e presto alla Voa Voa! Onlus – Amici di Sofia nel pieno intento di ‘Proteggere le Famiglie Rare'”.