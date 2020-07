Coronavirus: aumento sintomatologia minori con disturbi

lo rivela uno studio Stella Maris-Unipi attraverso 700 famiglie pazienti. Nei bambini e ragazzi con problematiche neuropsichiatriche tra i 6 e i 18 anni aumento della sintomatologia ossessivo-compulsiva, dei comportamenti correlati a un disturbo post-traumatico da stress e di alterazione del pensiero.

Nei bambini tra uno e 5 anni in aumento della sintomatologia ansiosa e delle lamentele somatiche come ad esempio mal di testa, mal di pancia. Questi primi dati di uno studio condotto dall’Irccs Fondazione Stella Maris insieme all’Universita’ di Pisa sulla situazione di bambini e adolescenti con disturbi psichiatrici e neurologici durante il lockdown.

La ricerca e’ stata svolta contattando oltre 700 famiglie dei pazienti che erano gia’ stati in cura, prima di marzo, presso le unita’ operative cliniche dello Stella Maris, mentre per uno studio dicomparazione sono stati selezionati circa 200 pazienti (fino ai 18 anni). L’obiettivo: analizzare l’impatto che la pandemia e l’isolamento dovuto all’emergenza hanno avuto sulla salute psicofisica e sulla continuita’ terapeutico-riabilitativa dei bambini e adolescenti con distrubi psichiatrici e neuroglogici. Il campione analizzato, si spiega, ‘si e’

dimostrato sufficientemente rappresentativo della realta’ italiana, seppur presentando una maggiore presenza di pazienti toscani’. La ricerca si inserisce in un piu’ ampio studio

internazionale, Eacd Covid-19 Survey-Families, promosso in piu’ di 30 paesi dalla European Academy of Childhood Disability.

Durante l’emergenza emersa anche ‘la drastica e generale contrazione di tutti i trattamenti in presenza nelle diverse regioni’: dai primi dati e” possibile osservare una inevitabile riduzione di frequenza in tutte le tipologie di trattamento, con una minore probabilita’ di interrompere alcuni interventi terapeutici a livello toscano rispetto al dato nazionale, grazie all’attivazione di teleriabilitazione. Questa tuttavia, effettuata per lo piu’ con modalita’ sperimentali e insufficienti anche per i collegamenti di rete e i dispositivi informatici di molte famiglie, ha potuto mitigare solo molto parzialmente l’effetto negativo dell’interruzione delle cure’.