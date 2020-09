Cooperativa di Legnaia, dipendenti pronti rilevarla

Firenze, la Cooperativa di Legnaia può essere salvata dai suoi lavoratori, col meccanismo del workers buyout: 21 dipendenti hanno infatti deciso di fondare la cooperativa Produzione Lavoro Parco Dell’Oltregreve, supportati dalle società di servizi di Confcooperative, Cica Bologna e Unisco Toscana Link.

Questa nuova entità si propone di rilevare appunto la storica Cooperativa di Legnaia che mette insieme più di 500 soci agricoltori, e offre prodotti alimentari, piante, semi e attrezzi agricoli nei suoi tre punti vendita di Firenze, Borgo Sas Lorenzo e Scandicci.

Lo rende noto Confcooperative Toscana ricordando che Legnaia “è da tempo in liquidazione coatta: si avvia la procedura delle aste pubbliche con scenari incerti sul mantenimento dell’apertura e soprattutto sul destino di decine di dipendenti”.

“Abbiamo iniziato a lavorare al progetto a gennaio scorso – dichiara il presidente della nuova coop, Stefano Rossi -. Sostenuti da Confcooperative Toscana abbiamo avviato il percorso di finanziamento con Cooperazione Finanza e Impresa, società finanziaria partecipata dal ministero dello Sviluppo economico, e avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali e con i sindacati. A chi ci dice che siamo pazzi ad investire la nostra Naspi nella cooperativa e diventare imprenditori, rispondiamo semplicemente che abbiamo un obiettivo condiviso: rigenerare Legnaia come protagonisti, con un progetto ambizioso che coniuga la valorizzazione del lavoro e delle produzioni agricole locali con una nuova rilevanza sociale del centro commerciale di Legnaia”.

Il salvataggio della Cooperativa di Legnaia, si evidenzia poi, potrebbe diventare un modello per le crisi dei prossimi anni. “Il workers buyout – afferma Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana – può trasformare le crisi di impresa in opportunità di rilancio economico attraverso lo strumento cooperativo: è un tema che abbiamo portato all’attenzione dei principali candidati alla presidenza della Regione Toscana negli incontri che abbiamo effettuato in vista dell’appuntamento elettorale di domani e lunedì, affinché possa entrare a far parte delle politiche della prossima amministrazione regionale”.