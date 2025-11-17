Controradio Streaming
Lun 17 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaConvitto Calza Biti: "ass. Vicini parlerà con Booking su regolarità prenotazioni"
ToscanaUrbanistica

Convitto Calza Biti: “ass. Vicini parlerà con Booking su regolarità prenotazioni”

By Domenico Guarino
biti
Foto Controradio

Lo dichiara l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti rispondendo in Consiglio a due question time di Cecilia Del Re (Fd) e Luca Milani (Pd). Sul ristorante Biti ha chiarito che “lì non ci può essere” e che “l’insegna non risulta autorizzata. In più quello è un bene culturale, qualsiasi cosa riguarda una variazione della facciata deve interessare la soprintendenza”.

“C’è stato un avvio del procedimento da parte della direzione edilizia che sta verificando la conformità al progetto stesso. Il procedimento scadrà questo fine settimana. L’assessore Vicini si premunirà di parlare con Booking di questo aspetto delle prenotazioni”. Lo ha Lo dichiarato l’assessora all’urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti rispondendo in Consiglio a due question time di Cecilia Del Re (Fd) e Luca Milani (Pd).

“Sull’attività di affittacamere all’ex convitto della Calza “appena abbiamo saputo” che c’era “un’attività che sembrava non corrispondere a quella che poteva essere fata abbiamo attivato la polizia municipale per i controlli e le prime verifiche sembrano dire che lì c’è un’attività ribaltata” ha detto Biti.

Sul ristorante Biti ha chiarito che “lì non ci può essere” e che “l’insegna non risulta autorizzata. In più quello è un bene culturale, qualsiasi cosa riguarda una variazione della facciata deve interessare la soprintendenza”. Da sempre l’intera struttura “ha una destinazione direzionale. All’interno di tale destinazione si può insediare quello che era presentato nel progetto ovvero la creazione di un centro per i servizi alla persona, che prevedesse aree relax con annesso una foresteria, ma come attività accessoria. Attività accessoria e soltanto a disposizione di chi utilizza quel centro benessere”.

Articolo precedente
Eruoingro Prato: attaccato il presidio dei lavoratori, agenti aggrediti. Fermati tre cittadini cinesi
Articolo successivo
Firenze, Europei 2023: giovedì Funaro e Arup a confronto con Uefa

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30930Cronaca18548Politica4153Cultura & Spettacolo3833Diritti2612Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI