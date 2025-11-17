Convitto Calza Biti: “ass. Vicini parlerà con Booking su regolarità prenotazioni”

Lo dichiara l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti rispondendo in Consiglio a due question time di Cecilia Del Re (Fd) e Luca Milani (Pd). Sul ristorante Biti ha chiarito che “lì non ci può essere” e che “l’insegna non risulta autorizzata. In più quello è un bene culturale, qualsiasi cosa riguarda una variazione della facciata deve interessare la soprintendenza”.

“C’è stato un avvio del procedimento da parte della direzione edilizia che sta verificando la conformità al progetto stesso. Il procedimento scadrà questo fine settimana. L’assessore Vicini si premunirà di parlare con Booking di questo aspetto delle prenotazioni”. Lo ha Lo dichiarato l’assessora all’urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti rispondendo in Consiglio a due question time di Cecilia Del Re (Fd) e Luca Milani (Pd).

“Sull’attività di affittacamere all’ex convitto della Calza “appena abbiamo saputo” che c’era “un’attività che sembrava non corrispondere a quella che poteva essere fata abbiamo attivato la polizia municipale per i controlli e le prime verifiche sembrano dire che lì c’è un’attività ribaltata” ha detto Biti.

Sul ristorante Biti ha chiarito che “lì non ci può essere” e che “l’insegna non risulta autorizzata. In più quello è un bene culturale, qualsiasi cosa riguarda una variazione della facciata deve interessare la soprintendenza”. Da sempre l’intera struttura “ha una destinazione direzionale. All’interno di tale destinazione si può insediare quello che era presentato nel progetto ovvero la creazione di un centro per i servizi alla persona, che prevedesse aree relax con annesso una foresteria, ma come attività accessoria. Attività accessoria e soltanto a disposizione di chi utilizza quel centro benessere”.