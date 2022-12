Controradio News ore 7.25 del 9 dicembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Per un’intensa perturbazione che interessa la Toscana la sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un articolato codice giallo che, con diverse modalità, interesserà tutta la regione nella giornata di oggi.

Controradio news – Flash mob ieri a Firenze, in piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio, in occasione della giornata “contro le opere inutili e dannose” indetta dal Movimento no Tav. Esposti striscioni contro il sottoattraversamento Tav di Firenze.

Contoradio news – E’ morto ieri col suicidio assistito in una clinia in Svizzera, Massimiliano, il 44enne toscano da 6 anni malato da sclerosi multipla, che lunedì aveva lanciato un appello per “essere aiutato a morire a casa mia”, in Italia. Ne dà notizia l’associazione Luca Coscioni a cui l’uomo, non più autonomo, si era rivolto.

Controradio news- Un teschio umano, probabilmente molto datato, è stato ritrovato da alcuni operai in un terreno in via Bolognese vecchia, a Firenze. Nello stesso terreno è stato ritrovato anche un pezzo di osso. Tutti i resti sono stati portati all’istituto di medicina legale di Firenze per accertamenti.

Controradio news – In una decina, alcuni dei quali con i volti travisati ed armati di bastoni, hanno accerchiato e percosso due uomini nei pressi del centro di Prato, rapinandoli. Per questo i carabinieri hanno denunciato quattro persone per rapina aggravata in concorso. Le indagini proseguono per identificare gli altri autori.