Controradio News ore 7.25 del 6 febbraio 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Malattie rare, la campagna di Uniamo a Firenze. Anche gli assessori al diritto alla salute Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli interverranno all’iniziativa dell’associazione nazionale Uniamo sulla malattie rare in programma oggi dalle 11 a mezzogiorno a Careggi. L’ultimo giorno di febbraio ricorre la giornata mondiale sulle malattie rare e al termine dell’evento fiorentino, al capolinea della linea 1, sarà inaugurato uno dei tram che, per tutto il mese di febbraio, percorrerà con i colori della giornata le strade di Firenze, da Scandicci a Careggi e dall’aeroporto a piazza dell’Unità. Controradio News –

Controradio News – Incidente ieri in via Marino a Montepulciano (Siena) tra un’auto e un monopattino condotto da un un minore poi portato in ospedale. Le condizioni del ferito, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai medici del 118, personale delle forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente.

Controradio News – Furto ad un bancomat in un centro commerciale di via del Cavallaccio a Firenze utilizzando una ruspa. E’ accaduto sabato notte. Secondo quanto spiegato i ladri sono entrati in azione intorno alle 4.30 circa. Il macchinario Atm è stato sradicato dal suolo con la ruspa, venendo poi caricato su un furgone. Infine la fuga.

Controradio News – I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti a San Giovanni Valdarno, per un incendio sviluppatosi all’esterno di una azienda vetreria che ha coinvolto una tettoia adibita a deposito di materiale vario in cartone e plastica. Il fumo si è propagato alla vicina autostrada A1 in corrispondenza del km 334. Non si segnalano persone coinvolte.

Controradio News – Inaugurata a Vicchio (Firenze), in piazzetta Dante, la ‘panchina amica dell’allattamento’ su iniziativa del gruppo Mammeamiche e in collaborazione col Comune e il patrocinio della Società della salute del Mugello. È la prima del genere sul territorio mugellano e fiorentino.