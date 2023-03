Controradio News ore 7.25 del 31 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio News – Il progetto dello stadio Franchi di Firenze è “inserito nel Pnrr approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea”. E’ quanto spiega il Comune di Firenze intervenendo dopo quanto dichiarato da una portavoce della Commissione europea in merito all’ erogazione dei fondi Pnrr per il nuovo Franchi. Da Palazzo Vecchio si spiega inoltre che il progetto di restyling “prevede esattamente, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di una struttura pubblica e di un’area pubblica, e dunque il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale”.

Controradio News – Striscioni sui ponti e nelle vie di Firenze, fino a piazza Signoria e Ponte Vecchio, per dire al governo ‘Fai la cosa buona’: questa l’iniziativa di Fillea Cgil e Feneal Uil in vista della manifestazione dell’1 aprile a Roma, per denunciare gli impatti negativi sul settore delle costruzioni del decreto 11/2023 sul Superbonus e le nuove norme del codice degli appalti che riducono gli obblighi di applicazione dei Contratti nazionali edili e introducono la liberalizzazione dei subappalti a cascata. Da Firenze partiranno due pullman per Roma.

Controradio News – Al via dal 3 aprile 2023 a Empoli (Firenze) la demolizione dell’Ecomostro, un fabbricato motivo di degrado urbano, per fare posto al cantiere con cui verrà realizzato l’Ecopark, nuovo edificio con spazi auto e servizi per la cittadinanza. Si tratta di un cantiere da 5,6 milioni di euro, dei quali 2 milioni da fondi Pnrr. La fase di demolizione prevede circa due mesi di lavori: la conclusione è quindi prevista per giugno.

Controradio News – Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano (Siena), è il nuovo presidente di Ali Toscana. E’ stato eletto durante il XIX congresso nazionale di Autonomie locali italiane a Pisa. Succede a Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze).

Controradio News – Nasce un nuovo organismo di consulenza per le Mura Urbane di Lucca che si occuperà, a fianco del Comune, di studiare ed elaborare strategie specifiche necessarie alla conservazione, utilizzazione appropriata e valorizzazione del principale monumento simbolo di Lucca, anche al fine di valutare la possibilità della candidatura a Patrimonio dell’umanità Unesco. La cerchia muraria intorno al centro storico di Lucca è considerata come il maggiore e più conservato esempio europeo di fortificazione urbana.