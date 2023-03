Controradio News ore 7.25 del 3 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Manifestazione per la scuola e la Costituzione Firenze, anche Conte, Landini e Schlein al corteo di domani pomeriggio che partirà alle 14 da piazza ss. Annunziata. Crescono le adesioni alla manifestazione del 4 marzo «in difesa della scuola e della Costituzione» dopo l’aggressione al liceo Michelangiolo. In piazza anche la neo leader del Pd Elly Schlein. Invito tutta la città a partecipare alla manifestazione. Lo ha scritto sui social il sindaco di Firenze Dario Nardella. Controradio seguirà con finestre di diretta, interviste e copertura crossmediale. Controradio News –

Controradio news – Il movimento “Fridays for future” torna in piazza anche a Firenze per l’undicesimo sciopero globale per il clima, con una manifestazione il cui percorso prenderà il via da piazza Santa Maria Novella. I giovani manifesteranno oggi insieme ai movimenti ecofemministi e transfemministi, per la giustizia di genere e delle comunità LGBTQIA+. Lo sciopero globale del clima prenderà il via alle ore 9 da piazza Santa Maria Novella con un percorso che porterà il corteo verso piazza Ognissanti, Ponte Santa Trinita, Borgo San Jacopo, il lungarno fino a Ponte alle Grazie e infine con l’arrivo in piazza Santa Croce. Qui è previsto il comizio finale.

Controradio news – Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità il Forteto condannato in via definitiva a 15 anni di carcere per violenza sessuale, è stato posto agli arresti domiciliari in quanto “le condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere”. Per questo il tribunale di sorveglianza di Venezia ha disposto il trasferimento in una rsa nel padovano.

“Prendo atto della dichiarazione dell’ad della Rai Carlo Fuortes, che ha confermato di voler continuare la sua attività alla Rai. È dovere mio e del Consiglio di Indirizzo, dopo le dimissioni del sovrintendente Pereira, assicurare in tempi molto rapidi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una nuova guida. Confermo che il Cdi è convocato per affrontare la questione il 6 marzo”. E’ quanto dichiara il sindaco di Firenze Dario Nardella, anche presidente della Fondazione del Teatro del Maggio.

Controradio news – La Piana lucchese è ancora maglia nera per il particolato fine e il tasso di riduzione delle medie annuali degli inquinanti atmosferici nel periodo 2011-2021 “si è dimostrato troppo basso”. È l’analisi contenuta nel dossier ‘Mal’Aria di città 2023’, presentato a Firenze da Legambiente Toscana in occasione dell’ultima tappa della campagna itinerante ‘Clean cities campaign’. Ulteriori info su controradio.it