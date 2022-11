Controradio News ore 7.25 del 28 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Quattro persone sono state denunciate dalla polizia a Firenze per rissa e porto di oggetti atti ad offendere in via Verdi, nella notte tra sabato e domenica. arrivata una segnalazione alla Sala operativa della questura per una lite in strada. Un’auto mentre transitava sarebbe stata accerchiata da alcune persone. Dal mezzo sarebbero usciti quattro uomini, che impugnando anche una mazza da baseball avrebbero iniziato una colluttazione con chi aveva accerchiato la vettura. Indagini in corso per individuare le altre persone coinvolte nella lite.

Controradio news – Licia Pardini è morta all’età di 90 anni. Era la sorella della piccola Anna, 20 giorni, la vittima più piccola della Strage di Stazzema. Licia, che all’epoca della strage aveva 12 anni, si salvò perché era a lavorare nei campi col padre, che portò con sé anche i 3 figli maschi mentre la mamma restò a casa con le altre 5 figlie. I funerali si terranno oggi presso la Pieve di Valdicastello. Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, la giunta comunale, il Museo ed il Parco della pace di Sant’Anna, hanno espresso le più sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Controradio news – Si svolgerà domani alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Ripa, nel comune di Seravezza (Lucca) il funerale di Debora Pierini, la ventiseienne deceduta a seguito dell’esplosione della palazzina a Torre di Lucca, nella quale abitava con il marito Davide Giracello. E’ quanto fatto sapere in una nota del Comune. Ieri consegnata alla famiglia la salma sulla quale è stata eseguita l’autopsia. Il piccolo Dante, nato dopo l’incidente grazie a un parto cesareo d’emergenza sta bene e presto sarà dimesso dall’ospedale. La famiglia invita quanti lo vorranno a destinare la loro offerta per bambino, attraverso il conto corrente aperto dalla Fondazione Terre Medicee presso la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo, Iban IT72 C087 2670 2400 0000 0237 641, causale: ‘Seravezza unita per la famiglia di Debora Pierini’.

Controradio news – “Ci candidiamo a portare idee e a costruire con pazienza e sacrificio una nuova comunità democratica della quale c’è tanto bisogno”, con queste parole scioglie momentaneamente così la riserva il sindaco di Firenze, mettendo il dibattito davanti ai nomi nella convention romana che si è svolta ieri. “Il congresso deve essere una occasione per voltare pagina, non una resa dei conti”, avverte Nardella. “Non sono una terza via fra Bonaccini e Schlein”, chiarisce anche, ritagliando per sè il ruolo di mediatore in vista delle assise dem.

Doppietta etiope alla 38/a edizione della Firenze Marathon: il primo posto sia maschile che femminile è andato infatti a due atleti dell’Etiopia. Sono stati 6.496 gli atleti che sono partiti alle 8.30 da piazza Duomo. Fra loro l’ucraina Viktoria Gudyma, che corre per i colori di Athletica Vaticana dopo essere fuggita da Kiev, con il figlio Lev e sotto le bombe.