Controradio News ore 7.25 del 27 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – “La vittoria della mozione Schlein per la guida del Pd “è un segnale che il partito non è morto, il partito vuole cambiare. L’appello che abbiamo fatto a venire a cambiare sta avendo successo. Da qui può partire la riscossa dei progressisti e della sinistra nel Paese e in Toscana”. Lo ha detto ieri sera il deputato Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), che a sorpresa rispetto alle previsioni ha nettamente prevalso nella corsa alla segreteria regionale sulla candidata della mozione Bonaccini Valentina Mercanti. Centomila persone ai gazebo in Toscana. Il deputato ex sindaco di Campi nuovo segretario regionale del partito.

Controradio news – “Complimenti Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico. Grazie a Stefano Bonaccini per il grande lavoro e la passione che abbiamo condiviso. Il popolo democratico è più vivo che mai. Ora tutti insieme per rilanciare il #Pd”. Lo scrive stanotte il sindaco di Firenze Dario Nardella sui social dopo l’esito delle primarie del Pd.

Controradio news – Oggi scuole chiuse di ogni ordine e grado nel comune di Stazzema (Lucca), sulle Alpi Apuane, a causa dell’allerta maltempo. Lo rende noto il Comune. In Versilia già ieri i promotori del Carnevale a Pietrasanta, hanno rinviato l’ultimo corso a domenica 5 marzo (con inizio sempre alle 15).

I vigili del fuoco hanno soccorso cinque scout rimasti isolati a causa di una nevicata sull’Appennino di Firenze, sopra il paese di Castagno d’Andrea, presso il rifugio di Castellina. Il gruppo era impegnato in una escursione ed è stato sorpreso dalla precipitazione meteorologica.

La Protezione civile ha dato notizia di una nevicata a Valle Benedetta a Livorno. Un mezzo sgombraneve è stato attivato dalla Provincia sulla strada provinciale 5. Attivato anche un mezzo spargisale. Sempre dalla Protezione Civile del Comune si segnalano inoltre raffiche di grecale a 70 km/h con punte di 95 km/h, determinando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per rami, comignoli, tegole, piante, manufatti di vario tipo.

Controradio news – Riaperto poco dopo le 19 di ieri sull’autostrada A1 Milano-Napoli il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze) in direzione di Bologna dopo che sono terminate le operazioni di messa in sicurezza per l’incidente del Tir precipitato da un viadotto e andato in fiamme e il cui conducente è morto. Quel tratto della carreggiata nord fra i due caselli è rimasto chiuso circa 12 ore dal momento dell’incidente al km 274.