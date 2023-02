Controradio News ore 7.25 del 23 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – “Il povero Niccolò Ciatti è stato colpito con un calcio quando era del tutto indifeso e inoffensivo, ancora stordito per il pugno ricevuto, in violazione di ogni più elementare regola di combattimento che fin da epoca antica proibisce di colpire l’avversario a terra”. E’ un brano della motivazione con cui la Corte d’assise di Roma ha condannato Rassoul Bissoultanov a 23 anni di carcere per l’omicidio volontario di Niccolò Ciatti, ucciso in una discoteca in Costa Brava, a Lloret de Mar in Spagna, nell’agosto 2017. Il provvedimento è stato depositato a due settimane dalla lettura del dispositivo.

Controradio News – Il tribunale del riesame di Firenze ha sospeso per 9 mesi il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi Rocco Damone, indagato nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nei concorsi di medicina. I giudici hanno però sospeso la misura: diventerà effettiva solo se la corte di Cassazione dovesse confermare la decisione. Secondo il tribunale “la nomina di Rocco Damone quale successore di Monica Calamai e’ stato voluta dai vertici dell’Ateneo al fine di assicurare continuità al sistema di incarichi universitari frutto di contrattazione tra i rappresentanti dei vari dipartimenti”. L’inchiesta era esplosa nel 2021 con 39 indagati.

Controradio News – Il Consiglio regionale della Toscana esprime “solidarietà agli studenti vittime degli episodi di squadrismo e ferma condanna dei richiamati atti di violenza, oltreché preoccupazione per il clima di odio e violenza”. E’ quanto prevede una mozione presentata dal gruppo Pd e approvata a maggioranza (con astensione della Lega e non partecipazione al voto di Fdi). L’atto impegna, inoltre, la Giunta toscana ad “attivarsi nelle sedi opportune” affinché “vengano assunti tutti i necessari provvedimenti atti atti garantire la libertà e l’incolumità degli studenti toscani” e invita “a partire dal governo, a condannare fermamente quanto accaduto”. L’atto è stato emendato da Iv prevedendo che in caso di eventuale procedimento penale la Regione Toscana si costituisca parte civile.

Controradio News – Aggredita e rapinata nella notte a Prato sulla porta di casa da due uomini incappucciati, che l’hanno colpita violentemente al volto e avrebbero anche estratto un rasoio per cercare di sfregiarla. Vittima una 28enne pratese che è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Prato dove è stata medicata per le ferite al viso. L’episodio è avvenuto intorno alle due, nella notte tra lunedì e martedì, nel quartiere residenziale de “La Pietà”, ai margini del centro storico. La squadra mobile al momento procede per rapina.

Controradio news – Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio, intorno alle 15:40, nel centro di Firenze, in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Maggio. A causa del fumo l’immobile è stato evacuato dai vigili del fuoco, intervenuti anche con un’autoscala, che hanno spento le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte. Per consentire l’intervento è stato necessario chiudere via Maggio alla circolazione.