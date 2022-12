Controradio News ore 7.25 del 23 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La “Sea Eye”, la seconda nave Ong attesa oggi a Livorno, dovrebbe avere a bordo 108 migranti . L’arrivo nel porto toscano è previsto nella mattinata. Nel dettaglio a bordo della Sea Eye, sempre secondo i dati in possesso della prefettura, dovrebbero esserci 91 adulti, 12 minori e cinque donne. Intanto nel porto di Livorno ieri pomeriggio sono state ultimate le operazioni di smistamento dei 142 migranti sbarcati dalla prima nave.

Controradio news – Nessuno stop ai lavori per il posizionamento del rigassificatore di Snam nel porto di Piombino (Livorno): il Tar del Lazio ha negato la sospensione cautelare chiesta dal Comune dell’ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la Golar Tundra, la nave che deve rigassificare il gas di importazione via mare da fornitori diversi rispetto ai Paesi che ce lo vendono tramite metanodotti. L’udienza di merito è stata fissata per l’8 marzo 2023, a poche settimane dalla prevista entrata in funzione del rigassificatore.

Controradio news – Improvviso cedimento della strada a Firenze, nell’Oltrarno storico, ieri sera. Una buca si è formata al centro della carreggiata di borgo San Frediano e la via è stata chiusa ai veicoli nel tratto fra piazza Cestello e piazza del Carmine. Nessuna persona è rimasta coinvolta, né mezzi. L’assessore Giorgetti dopo il suo sopralluogo ha reso noto che la buca si è aperta “nella soletta sopra la fognatura” e che “i tecnici di Publiacqua sono intervenuti e domani mattina eseguiranno approfondimenti per capire la causa e iniziare la riparazione”.

Controradio news – Diverse le code segnalate a Ponte al Pino, a Firenze, nel primo giorno con la nuova viabilità. Fin dal primo pomeriggio di ieri si sono segnalati disagi e diverse code. In questo momento le due corsie esterne sono destinate ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate, una per senso di marcia. Nella corsia centrale è consentito, in deroga alle limitazioni, il transito dei bus di servizio di linea cittadino. Le modifiche hanno creato risentimenti al traffico nell’area.

Controradio news – Sciopero del commercio in Toscana nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Lo proclamano Filcams Cgil e UilTucs della Toscana. “No al sempre aperto, no a lavorare per le feste, il commercio non è un servizio essenziale, la festa non si vende”, sottolineano i sindacati in una nota. Cgil e Uil ricordano che “molte sentenze hanno sancito che il lavoro nelle festività civili e religiose individuate dal Contratto nazionale non è un obbligo e il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio assenso”.