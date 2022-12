Controradio News ore 7.25 del 21 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Controradio news – E’ ufficiale: nel 2024 l’Italia per la prima volta ospiterà la partenza del Tour de France, la cosiddetta ‘Grand départ’, fra Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Il percorso delle prime tre tappe è stato svelato con un evento a Firenze. Si inizierà con la Firenze-Rimini, nel nome di due vincitori del Tour, come Gino Bartali e Gastone Nencini.

Controradio news – Giornata di confronti politici ieri in Consiglio regionale della Toscana in vista della discussione della manovra di bilancio della Regione che oggi entrerà nel vivo e sulla quale le opposizioni hanno annunciato battaglia con la presentazione di circa 600 emendamenti.

Controradio news – Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la “Life Support”, nave ong con 142 migranti a bordo, ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno, come confermato dai registri dall’Avvisatore Marittimo, per attraccare alla banchina 75 dove cominceranno le operazioni di sbarco. Intorno alle 5.50 l’imbarcazione, già intercettata da un mezzo navale della Guardia di Finanza, si trovava a 3 miglia dallo scalo livornese e aveva ricevuto la comunicazione che i piloti del porto non sarebbero saliti a bordo prima delle 6.30 per coadiuvare il comandante nelle operazioni di attracco, che si prevede non avvenga prima delle 7. L’altra nave è la Sea Eye 4 con 108 migranti a bordo: attualmente si trova ancora al largo di Trapani, dovrebbe arrivare a Livorno il 23 dicembre intorno alle 10.

Controradio news – Una bambina di un anno è precipitata da un balcone e, dopo un volo di 3 metri, è finita sul prato. E’ accaduto a Pelago, in provincia di Firenze. La piccola non ha riportato ferite ma è stata trasportata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è trattenuta in osservazione.

Controradio news – “Apprendiamo con grande dispiacere della decisione di una parte delle sigle sindacali del Teatro del Maggio di scioperare per tre recite tra cui la prima del Don Carlo, che coincide con l’inaugurazione della nuova sala grande con la nuova macchina scenica, alla quale abbiamo invitato il ministro e le massime cariche istituzionali locali e per la quale tanti cittadini appassionati hanno già acquistato biglietti”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito dello sciopero dei lavoratori del Maggio Musicale Fiorentino. “Mi auguro che la decisione dello sciopero non sia irrevocabile visto il grande impegno nell’azione di risanamento e di valorizzazione della fondazione – ha aggiunto -“.

Controradio news – Scatterà oggi a fine mattinata il nuovo assetto della viabilità su ponte al Pino a Firenze legato alla riduzione del carico sul cavalcavia richiesto da Rfi, in attesa dell’intervento di sostituzione dell’infrastruttura in via di programmazione. Sono infatti terminati, spiega una nota, i lavori edili di modifica della viabilità. Oggi sono in programma gli ultimi interventi di Firenze Smart sugli impianti semaforici in modo da istituire il nuovo assetto a fine mattinata. Ovvero le due corsie esterne destinate ai mezzi inferiori ai 3,5 tonnellate una per senso di marcia.