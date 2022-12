Controradio News ore 7.25 del 15 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio news – “Venerdì 16 dicembre la forza pubblica effettuerà l’accesso alla moschea di piazza dei Compi. La preoccupazione che mi sento di dover rivolgere al questore e alle forze di polizia è di valutare la situazione in concreto e non creare turbative per l’ordine pubblico”. Lo ha detto il prefetto di Firenze Valerio Valenti, al termine del Comitato per lordine e la sicurezza pubblica dove si è parlato della moschea in piazza dei Ciompi e dello sfratto che è confermato per il 16 dicembre. Valenti si è poi allineato nuovamente all’appello del sindaco Dario Nardella a tenere i toni bassi: “Mi sento di unirmi a questo appello. Spero che tutto si risolva pacificamente”.

Controradio news – “La vita di Niccolò non vale una condanna a 15 anni”, “l’imputato è fuggito ed ormai è libero. Anzi è stato fatto scappare. In nome di Niccolò andremo avanti nella nostra battaglia giudiziaria. Presenteremo ricorso alla suprema corte in Spagna”. Così Luigi Ciatti, il padre del giovane fiorentino ucciso in Spagna nell’estate del 2017, all’indomani della sentenza d’appello con cui il tribunale regionale della Catalogna ha confermato la condanna a 15 anni per il ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario, che è latitante. “Intanto va avanti il processo anche in Italia – ha aggiunto -, e pare che tra febbraio e marzo si possa concludere con una sentenza”.

Controradio news – Sopralluogo nel pomeriggio di martedì di una squadra di tecnici degli uffici regionali nello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), come primo passo dell’attività di scouting da parte della Regione Toscana per trovare nuovi investitori per Qf. Erano presenti, spiega una nota, la Direzione competitività ed il suo ufficio invest in Tuscany per l’attrazione e sostegno agli investitori, l’Unità di crisi, l’Arpat e l’ufficio per l’urbanistica della Regione.

Controradio news – “La bellezza di Firenze passa anche dall’attenzione alle piccole cose. Penso ad esempio alla merce appesa fuori dai negozi sulle pareti dei palazzi storici, traboccanti dalle vetrine. Per questo abbiamo preparato una nuova norma da portare all’attenzione del Consiglio Comunale, per vietare l’uso delle pareti esterne degli edifici per appendere o appoggiare merce di qualsiasi tipo, salvo che non si tratti di frutta, verdura, fiori o autorizzazioni storiche”. Lo ha scritto, su Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Per chi non la rispetterà scatterà una sanzione e, in caso di reiterata violazione, il sequestro della merce.