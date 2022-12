Controradio News ore 7.25 del 12 dicembre 2022

By

Controradio news: le principali notizie regionali di oggi. per inizare la giornata informati.

Controradio news – La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo con codice giallo per rischio neve e ghiaccio in zone appenniniche fino alle 24 di oggi, che di fatto proroga l’allerta ancora attivo in queste ore. E’ raccomandata la necessaria prudenza alla guida nelle zone interessate da neve e formazione di ghiaccio.

Controradio news – Intossicato a Firenze il parroco della chiesa di Sant’Angelo a Legnaia nel tentativo di intervenire su un principio di incendio in una sala parrocchiale. Il parroco è stato portato dal 118 al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti da intossicazione, dovuti alla respirazione del fumo della combustione.

Controradio news – Soccorso nella campagna di Montalcino (Siena) un cacciatore di 76 anni che è rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale. Secondo quanto appreso il cacciatore è stato caricato dall’animale mentre era nella sua posta. L’uomo ferito è stato raggiunto dai vigili del fuoco con un mezzo attrezzato per il soccorso con tecniche speleo alpino fluviali giunto dalla centrale di Siena.

Controradio news – Iniziano oggi e si concluderanno venerdi’ 16 dicembre le manifestazioni contro la Manovra economica promosse dalla Cgil ribadendo le richieste del sindacato. Aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all’inflazione (così detto recupero del drenaggio fiscale).

Controradio news – Riprende oggi la circolazione ferroviaria tra Siena e Grosseto. Lo rende noto il gruppo Fs riguardo al servizio di treni che è stato interrotto il 6 dicembre a causa dell’ondata di maltempo che aveva coinvolto un tratto di sette chilometri di rotaia fra Monte Antico e Buonconvento coperti da fango e detriti portati dal maltempo. Per consentire il consolidamento dell’infrastruttura, spiegano ancora le Fs, è necessario istituire un rallentamento a 30 chilometri orari per 300 metri tra le località di Buonconvento e Monte Antico. Ciò comporterà un lieve allungamento dei tempi di percorrenza.