Controradio News ore 7.25 del 1 marzo 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ polemica per un volantino di stampo omofobo diffuso da Forza Nuova a Lajatico (Pisa) e rivolto al sindaco del piccolo comune della Valdera Alessio Barbafieri. Nel volantino c’è scritto: “Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali”. I sindaci della Valdera, in una lettera comune, condannano “con fermezza e indignazione il volantino”. Per l’assessora regionale Alessandra Nardini il messaggio è “assolutamente incompatibile con una comunità civile e democratica, intriso di violenza e omofobia”. Solidarietà al sindaco Barbafieri anche dalla Cgil di Pisa, dal presidente del consiglio regionale Mazzeo e dal neo segretario dem toscano, Fossi.

Controradio news – Ci sarà anche la nuova segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione indetta dai sindacati a Firenze il 4 marzo prossimo a difesa della scuola e della Costituzione dopo i fatti accaduti al liceo Michelangiolo di Firenze il 18 febbraio scorso e in seguito alla polemica per le parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci. La conferma arriva dal Pd toscano il cui neo segretario Emiliano Fossi oggi ha ribadito l’adesione dei Dem alla manifestazione, lanciando “un appello alla partecipazione, non solo ai nostri iscritti fiorentini, ma a tutti i coordinamenti provinciali”.

Un incontro per parlare delle primarie Pd e fare il punto in vista dei prossimi mesi, magari in ottica elezioni amministrative del 2024. Oggi alle ore 16, il sindaco Dario Nardella ha convocato tutta la giunta, i consiglieri comunali e i presidenti di Quartieri appartenenti al Pd. Un confronto a porte chiuse a Palazzo Vecchio dove, appunto, si parlerà anche della vittoria di Elly Schlein, diventata segretaria nazionale, e di Emiliano Fossi, segretario toscano dem.

Controradio news – Appello di docenti dell’Università di Firenze al mondo della cultura e alla cittadinanza per la manifestazione antifascista in programma il 4 marzo a Firenze, indetta dopo quanto accaduto davanti al liceo Michelangiolo. L’appello, lanciato online, vede tra i primi firmatari una decina di professori dell’Università fiorentina.

Controradio news – Il nome del prossimo sovrintendente della Fondazione del teatro Maggio musicale potrebbe arrivare il 6 marzo. O almeno in quella data sarà fatto ufficialmente il nome del candidato che il consiglio di indirizzo dell’ente lirico sottoporrà all’approvazione del ministro della Cultura a cui spetta l’ultima parola. E’ quanto emerso oggi, al termine di una riunione del Cdi durata oltre due ore a Palazzo Vecchio, alla quale ha partecipato anche Alexander Pereira per spiegare i motivi delle sue dimissioni da sovrintendente anticipate in una lettera. La procura fiorentina per Pereira ha chiesto al gip la misura dell’interdizione per un anno nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per peculato per le spese sostenute e poste a carico del Maggio e anche per malversazione.

Controradio news – Un pullman turistico è rimasto incastrato ieri a Firenze in via San Leonardo, antica e a tratti stretta strada che si trova nella parte collinare della città. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Da dopo le 16, spiega una nota, il tratto da via Viviani a viale Galileo è stato chiuso per consentire le operazioni per sbloccare il bus. La strada è stata riaperta intorno alle 20.