Autobus turistico resta incastrato sulle stradine dei colli di Firenze

Firenze, un autobus turistico è rimasto incastrato in via San Leonardo, antica e a tratti stretta strada che si trova nella parte collinare della città.

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Da dopo le 16, spiega una nota, il tratto da via Viviani a viale Galileo è quindi chiuso e sono in corso le operazioni per sbloccare l’Autobus turistico.

Una volta portate a termine le operazionei di eimozione del bus Via San Leonardo è stata riaperta al transito. Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti: “Il bus è stato rimosso e la strada riaperta al transito”.