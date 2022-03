Controradio News ore 7.25 - 9 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:48 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Incidente mortale ieri sera a Certaldo (Firenze): secondo quanto appreso un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo che la sua auto, per cause da accertare, è finita contro un albero lungo la statale 429. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi e il personale sanitario inviato dal 118.

Controradio News – Condanne da 1 a 8 anni di reclusione sono state chieste dalla pm Christine Von Borries nel processo con rito abbreviato per presunti pestaggi all’interno del carcere fiorentino di Sollicciano, che vede imputati dieci agenti di polizia penitenziaria. La procura ha chiesto anche il processo per due medici, in servizio nell’infermeria del penitenziario e accusati di aver coperto le violenze compilando certificati medici falsi, che non hanno chiesto riti alternativi. Tre i presunti pestaggi finiti al centro delle indagini, avvenuti tra il 2018 e il 2020.

Controradio News -Controrario il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, all’iniziativa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha coperto con un drappo nero la copia del David, che si trova in piazza della Signoria, per esprimere solidarietà nei confronti degli ucraini. “Le statue nei musei e sulle piazze delle nostre città hanno un forte valore non solo artistico, ma educativo, poetico, identitario, di incoraggiamento individuale e collettivo. Coprirli invece completamente, per qualunque motivo, equivale a una censura, e pertanto si oppone ai fondamenti della società libera”. Replicando il sindaco Dario Nardella ha sottolineato che “a proposito di arte ridicolizzata, fossi in Schmidt mi preoccuperei dei lavori infiniti agli Uffizi perché se c’è qualcosa che ridicolizza la città sono le indegne gru che sono lì da 30 anni”.

Controradio news – A poche ore dalla proclamazione del vincitore del concorso internazionale per lo stadio Artemio Franchi, lo studio Arup, scoppiano le prime polemiche. Lo studio di architettura internazionale Populus (che ha realizzato lo stadio del Tottenham), uno degli otto finalisti, ha annunciato infatti di voler presentare ricorso. “Siamo tra i due studi esclusi, sembra per un vizio di forma. Aprendo un file sono venuti fuori i nomi, mentre il concorso era anonimo. Il nostro progetto non è stato quindi nemmeno valutato”.

Controradio News -Un medico di Firenze avrebbe sottoposto un anziano paziente, che aveva febbre e difficoltà respiratorie come sintomi, a un tampone per il Covid facendosi pagare 50 euro, poi gli avrebbe comunicato l’esito negativo del tampone stesso sebbene non avesse fatto esaminare il campione presso un laboratorio di analisi. Con questa accusa, un medico di 56 anni è stato condannato in rito abbreviato a 6 mesi per truffa dal tribunale di Firenze. I fatti risalgono al 2020, all’inizio della pandemia.

Controradio News -Dal prossimo giovedì 10 marzo, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà consentito l’accesso dei visitatori nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, previa la verifica del green pass. Lo ha disposto l’assessorato al diritto alla salute, in una comunicazione trasmessa alle Aziende sanitarie toscane.