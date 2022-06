Controradio News ore 7.25 - 9 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Saranno i carabinieri del Ris di Parma ad analizzare le auto nella disponibilità di Daniele Bedini, l’artigiano di 32 anni residente a Carrara in carcere perché indiziato dell’omicidio di Nevila Pjetri , 35 anni, di Massa Carrata uccisa con due colpi di pistola alla testa alle nelle prime ore di domenica scorsa. I carabinieri del nucleo investigativo stanno continuando a cercare la pistola e altri elementi sulla scena del delitto di Nevila e quello dove è stata uccisa, poche ore dopo, Camilla. Le indagini proseguono anche per cercare eventuali punti di contatto tra i due omicidi. Intanto, secondo quanto appreso, l’avvocato Reboa, difensore di Bedini, è andato a parlare con pm Burani per riferire che il suo assistito continua a professare la propria innocenza

Controradio news – Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, è divampato intorno alle 12.30 di ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Non risultano feriti. L’area interessata è una cappella interna all’ospedale. I pompieri hanno spento le fiamme che risultano esser rimaste circoscritte a questo ambiente. Problemi restano per i fumi sprigionatisi.

Missione istituzionale a Espoo, vicino ad Helsinki, per il sindaco e presidente di Eurocities Dario Nardella, che oggi e domani interverrà all’assemblea generale annuale dell’associazione Eurocities. Si parlerà di Next Generation Eu e delle occasioni del settennato 2021/2027. La conferenza, riferisce Palazzo Vecchio, sarà anche un’occasione per promuovere il dialogo con le istituzioni europee. Oggi il sindaco Nardella aprirà ufficialmente il meeting, mentre venerdì interverrà nel panel dal titolo ‘Climate Leadership’, che si terrà nella sessione plenaria ‘Climate neutral cities’: 71 delle 100 città europee selezionate per la missione della neutralità climatica al 2030, tra cui Firenze, fanno parte della rete di Eurocities.

Controradio news – “Ho proposto di valutare anche l’ipotesi di Pontedera come alternativa a Pisa perché ho registrato posizione estremamente contrarie alla base durante l’assemblea pubblica svoltasi in città nei giorni scorsi e convocata dal sindaco. Posizione espresse con una forte contrapposizione che non devono rischiare di far sfumare l’opportunità di mantenere la presenza dei carabinieri nell’area pisana”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo la riunione del tavolo interistituzionale per valutare ipotesi alternative a Coltano per la realizzazione di una base militare dell’Arma. Lavorare sull’ipotesi di Pontedera, tuttavia, significherebbe modificare il decreto ministeriale che attualmente prevede soluzioni alternative al borgo di Coltano solo nel comune di Pisa.