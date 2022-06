Temporali forti nelle prossime ore: diramata l’allerta gialla

By

L’allerta per temporali forti scatterà dalla mezzanotte, fino alle ore 13 di giovedì 9 giugno 2022.

La morsa di caldo registrata in queste ultime settimane a cavallo fra maggio e giugno sembra avere una tregua nelle prossime ore. Domani, infatti, un’allerta gialla per possibili temporali forti è stata annunciata.

A segnalarlo è il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. A riportarlo è anche una nota del Comune di Firenze.

L’allerta scatterà alla mezzanotte di giovedì 9 giugno e si concluderà 13 ore dopo. Il tempo, poi, dovrebbe migliorare definitivamente a partire dalla mattina di venerdì 10 giugno.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.