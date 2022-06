Controradio News ore 7.25 - 7 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Controradio news – Massimiliano Zani, 47 anni, vicesindaco di Filattiera, piccolo comune della Lungiana, in provincia di Massa Carrara, è morto dopo essere rimasto incastrato in una pressa per la lavorazione del fieno. Da quanto appreso, il vicesindaco, dipendente del gestore idrico Gaia spa, sembra stesse lavorando in un campo non lontano dalla sua abitazione. Sul posto, appena dato l’allarme al 118, è intervenuto l’elisoccorso Pegaso, ma per Zani non c’è stato nulla da fare. Cordoglio e vicinanza alla famiglia è stata espressa dai vertici aziendali e dalle istituzioni locali toscane.

Controradio news -Offese e insulti a sfondo razzista poi le botte: calci, pugni e anche colpi tirati con una cintura. Vittime due minorenni di origine peruviana, presunti aggressori un gruppo di ragazzi non ancora maggiorenni, per i quali la procura minorile del capoluogo toscano ha deciso di contestare l’aggravante di cui all’articolo 604 ter del codice penale, ovvero l’odio razziale. E’ quanto ricostruito per la violenza subita la sera del 23 maggio scorso dai due giovani che si trovavano nel parco di Villa Vogel, zona Isolotto , alla periferia di Firenze, in compagnia di due ragazze.

Controradio news -Paura al liceo scientifico XXV aprile di Pontedera (Pisa): durante l’orario di lezione un’intera parete di cartongesso di un’aula è crollata sul pavimento per fortuna senza provocare feriti tra gli alunni e l’insegnante presenti. Immediatamente avvisata la Provincia di Pisa, competente per la manutenzione.

Controradio news -Al via le operazioni per l’abbattimento dell”ecomostro’ di Magliano in Toscana (Grosseto), manufatto mai terminato, realizzato una ventina di anni fa sotto le mura trecentesche del paese. Alle operazioni ha assistito insieme al sindaco Diego Cinelli il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli. Presenti anche diversi cittadini accorsi per vedere nella pratica un’opera di abbattimento attesa per tanto tempo. Il Governo di recente stanziato circa un milione di euro per il recupero delle Mura di Magliano, Montiano e Pereta.