Controradio News ore 7.25 – 6 giugno 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio News – Ancora ripercussioni, ma con ritardi in netto calo rispetto agli ultimi due giorni, sui treni dell’Alta velocità (AV) in arrivo da Roma alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. I ritardi dei treni Av ieri, domenica, sono stati contenuti tra i 60 e i 90 minuti, in calo rispetto ai 120 minuti di alcuni convogli di sabato. In tutta la Toscana invece circolano regolarmente e in orario i treni regionali. Per i prossimi giorni, i treni AV sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti.

Controradio News – Si chiamava Nevila Pjetri e aveva 35 anni, residente a Carrara la donna uccisa a Sarzana la scorsa notte e il cui cadavere è stato trovato sul greto del torrente Parmigliola. Secondo alcune informazioni, non confermate dagli inquirenti, sarebbe stata prima picchiata e poi uccisa con un colpo di pistola di piccolo calibro oppure con uno strumento a punta piantato dietro all’orecchio sinistro. I carabinieri hanno trovato l’auto della vittima parcheggiata poco lontano dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere e stanno cercando l’auto sulla quale, secondo alcuni testimoni, Nevila sarebbe salita nella tardissima serata di sabato. Per questo i carabinieri hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza di un impianto di distribuzione carburante non lontano dalla zona dove si fermano i clienti delle prostitute.

Controradio News – Inaugurato domenica mattina a Viareggio (Lucca) un tratto di spiaggia, alla Lecciona, dedicato al naturismo. Una decina i primi frequentatori nudisti al taglio del nastro con l’assessore al turismo, Alessandro Meciani. Il comune di Viareggio ha approvato il progetto dell’Associazione naturisti italiani (Anita) che posizionerà la cartellonistica e si occuperà della manutenzione.

Controradio News – Cerimonia ufficiale del 208/o anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri oggi, dalle 9.30, nel cortile della Caserma ‘Baldissera’ a Firenze. Saranno presenti le autorità civili, religiose e militari della città, della Provincia e della Regione. Il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, generale di divisione Maurizio Stefanizzi. Al termine della cerimonia, è prevista la consegna di ricompense al personale distintosi in attività di servizio.

Controradio News – Arrestato dai carabinieri per rapina impropria in un supermercato dell’Esselunga a Firenze, in via di Novoli, un 47enne marocchino che aveva preso dagli scaffali vari articoli di elettronica (tra cui cinque cuffie wireless e un rasoio elettrico) e poi ha provato a fuggire saltando una cassa chiusa. Il 47enne ha poi cercato di divincolarsi dalla presa del vigilante, spingendolo più volte per fuggire. Tramite 112 è stata subito inviata sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile che è riuscita a bloccare definitivamente il malvivente. La refurtiva è stata tutta recuperata, era di valore superiore a 350 euro, non era danneggiata ed è stata restituita al supermercato.