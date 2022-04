Controradio News ore 7.25 - 6 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:39 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Condannato in appello a 4 anni di reclusione l’ex carabiniere Pietro Costa, uno dei due militari accusati di violenza sessuale per aver abusato di due studentesse Usa nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 a Firenze. In primo grado all’imputato era stata inflitta una pena di 5 anni e 6 mesi. La corte di appello di Firenze, si legge nel dispositivo della sentenza, ha ridotto la pena “concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante”. I giudici hanno anche riformato la sentenza di primo grado in relazione all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo per l’ex militare l’interdizione temporanea per 5 anni.

Controradio news – “La Toscana ha tre Asl territoriali e chi è residente ha carattere di priorità, non ci può essere all’interno di una Asl una preferenza su quel comune o provincia o territorio, non sarebbe corretto. Bisogna che tutti i cittadini della stessa asl abbiano gli stessi diritti”. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto a chi gli chiedeva un commento alla notizia di una 55enne residente a Livorno con familiarità per il tumore al seno, che per anni si è rivolta a Pisa per lo screening preventivo fino a quando, le è stato detto che per una questione di residenza doveva rivolgersi nella sua città.

Controradio news – Sarebbero rimasti sul tetto tutta la notte, sorvegliati a distanza dalla polizia, tre giovani che ieri sono riusciti a entrare in un edificio di viale Corsica a Firenze, occupato per anni e recentemente sgomberato dalle forze dell’ordine. La polizia era intervenuta entrando all’interno con l’aiuto dei vigili del fuoco, che hanno sfondato una delle finestre che erano state murate dopo lo sgombero del marzo scorso.

Controradio news – Incontro con cinque lavoratori di Klm ed Air France, dopo la decisione delle due compagnie di chiudere la sede dell’Interporto di Prato, da parte dell’assessore pratese alle attività produttive Benedetta Squittieri e Marco Chellini della Filt Cgil. Di fronte al rischio della perdita di posti di lavoro sul territorio, spiega una nota, il Comune di Prato anche se non ha competenza diretta in materia ha preso l’impegno di aprire un confronto con il Governo e con l’azienda per trovare una soluzione che salvaguardi i diritti dei lavoratori e mantenga i livelli occupazionali e di servizio del territorio. Oggi è previsto il tavolo di crisi presso il ministero dello Sviluppo economico.

Controradio news – Sì è spento all’età di 95 anni Vieri Tani, partigiano di Empoli (Firenze) partito come volontario per la Liberazione dal nazifascismo nel febbraio del 1945. Ne dà notizia l’Amministrazione comunale. I funerali sono in programma oggi nella chiesa della frazione di Pizzale dove viveva.

Controradio news – Contro l’invasione dell’Ucraina ‘Donne per la pace’ di Firenze torna in cammino con quattro appuntamenti su altrettanti ponti sull’Arno, simbolo di unione. Il primo, spiega una nota, è oggi pomeriggio alle ore 18 sul Ponte Santa Trinita. Gli altri tre appuntamenti, intorno alla bandiera della pace in silenzio intervallato da performance artistiche, si terranno nei tre mercoledì successivi, sempre alle ore 18, rispettivamente sul ponte alle Grazie, ponte alla Carraia e Ponte Vespucci.