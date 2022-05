Controradio News ore 7.25 - 3 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Una donna di 78 anni, originaria di Chieti, è morta ieri sul litorale livornese. Il suo cadavere è stato ripescato sulla spiaggia dei Ghiaioni e secondo quanto si è appreso l’anziana avrebbe accusato un malore mentre stava passeggiando finendo in mare. Il suo corpo è stato poi trascinato a riva dalla corrente.

Controradio news – Non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale a Livorno il cameriere di 20 anni che la notte tra sabato e domenica intorno alle 3.30 ha avuto un grave malore mentre era al lavoro alla discoteca La Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) quando si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco. Raoul Biagiotti, originario di Capannori, ha avuto un malore causato da una aneurisma cerebrale. Controradio news – Un escursionista di 54 anni della provincia di Trento è precipitato ieri da un’altezza di 10 metri mentre percorreva in bicicletta un sentiero in località Terranera a Porto Azzurro (Livorno), all’isola d’Elba. Nella caduta l’uomo ha riportato la sospetta frattura di entrambe le caviglie ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa.

Controradio news – Secondo episodio di vandalismo a distanza di due mesi per le nuove panchine della pista ciclabile che corre lungo il Canale dei Navicelli dal punto in cui si interseca con l’Arno, nel neonato parco pubblico realizzato dalla Port Authority pisana. Sull’arredo urbano realizzato lungo la pista sono comparsi svastiche, falci e martello e scritte vergate con vernice spray rossa, che verranno ripulite nei prossimi giorni a spese della società di gestione della darsena pisana.

Controradio news – Imbrattati i muri della facciata della sede dell’emittente televisiva Tvl di Pistoia con scritte in vernice rossa firmate da una doppia V cerchiata. “Se non vedi il male che fa il governo, non vedi il male che stai facendo. Nazisti, criminali”, si legge in una scritta. L’emittente ha fatto denuncia alle autorità. Al riguardo l’Associazione Stampa Toscana (Ast) esprime piena solidarietà e appoggio al direttore e ai colleghi.

Controradio news – Ritrovato nel Pisano, in vita e in buone condizioni fisiche, Francesco Di Giovanni il militare della guardia di finanza in organico al comando provinciale di Napoli e originario della provincia di Caserta, che era scomparso da casa da circa una settimana e la cui auto venne individuata il 28 aprile in sosta a nord di Grosseto, vicino a una piccola stazione ferroviaria di campagna, a centinaia di chilometri da dove vive. i familiari sono partiti dalla Campania per riaccompagnarlo a casa.