Controradio News ore 7.25 – 28 aprile 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Dopo una lunga maratona, anche a causa dei tanti emendamenti presentati, in Consiglio comunale a Firenze e’ arrivato ieri sera il via libera a maggioranza alle modifiche al regolamento di polizia urbana. Sono stati introdotti 24 nuovi luoghi da sottoporre a maggiore tutela dove possono scattare provvedimenti di allontanamento destinati a chi non rispetta le regole, il cosiddetto Daspo urbano . Oltre alla sanzione gia’ prevista, si aggiunge la possibilita’ di disporre provvedimenti di allontanamento per 48 ore se vengono commesse azioni che impediscano la normale fruizione di spazi pubblici nelle nuove aree specificate nel regolamento, ad esempio, per ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo o parcheggiatori abusivi.

Controradio news – Un operaio di 61 anni è rimasto accidentalmente intrappolato sotto un compressore nel cimitero di Porto Ercole (Grosseto) ed è stato successivamente sollevato dai colleghi. Il ferito è stato liberato e con l’intervento dell’automedica e della Croce Rossa di Orbetello è stato trasportato da Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. La Asl riferisce che è stato attivato il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud est.

Controradio news – Aggredito in strada da tre no vax perché indossava la divisa da volontario della Misericordia. La denuncia di Dino Fierli, 59 anni, volontario della Misericordia di Badia a Ripoli (Firenze) postando su Facebook la foto delle escoriazioni riportate a seguito dell’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel capoluogo toscano, nei pressi della sua abitazione. Condanna per la violenza e solidarietà all’operatore sono state espresse dal mondo politico istituzionale toscano e dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area fiorentina.

Controradio news – Crollo della Fiorentina nel suo stadio: contro l’Udinese, recupero della 20esima giornata di campionato, è finita 4-0 per la squadra friulana che ha interrotto la striscia positiva dei viola che al Franchi durava da cinque partite e soprattutto compromette la loro corsa per un posto in Europa. Subita la terza sconfitta di fila in una settimana dopo quelle nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino con la Juventus e nella trasferta di domenica a Salerno.

Controradio news – Si è conclusa con la fioritura dei tulipani neri l’edizione Wander and Pick 2022 con 200.000 fiori a doppia spirale al Temporary Park, l’area ex Cnr nel centro di Scandicci (Firenze). Il progetto ha il patrocinio del Comune di Scandicci. A conclusione della fioritura, i bulbi dei tulipani vengono regalati a enti, associazioni e scuole. Gli interessati possono presentarsi tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino a domenica 1 maggio compresa.