Controradio News ore 7.25 - 27 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Con un corteo silenzioso, alla presenza del vicepresidente del Csm David Ermini, ha sfilato questa notte a Firenze un corteo per il 29mo anniversario della strage dei Georgofili , che la notte fra il 26 e il 27 maggio 1993 costò la vita a cinque persone e causò danni al patrimonio artistico della Galleria degli Uffizi. Alle 1:04, orario dello scoppio dell’autobomba, è stata deposta una corona floreale nel luogo dell’attentato. Il corteo è partito dalla vicina piazza della Signoria per arrivare alla vicina via dei Georgofili. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo, l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, e rappresentanti dell’associazione tra i familiari delle vittime della strage.

Controradio news – Intervento della polizia a Firenze, alle 4.40 di mercoledì notte, in un locale in via Filippo Strozzi dove due uomini, un 27enne e un 35enne, avevano discusso colpendosi e lanciandosi oggetti. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scaturita dal fatto che uno dei due, il 35enne, era ubriaco e avrebbe avvicinato un gruppo dove c’era il 27enne. Entrambi sono finiti in ospedale per lievi lesioni riportate nel loro scontro. La polizia però ha identificato sul posto altre sette persone su cui non è chiaro se, e in quali circostanze, avessero anch’esse partecipato alla lite.

Controradio news – Si affrontano a colpi di bottiglia rotta, un ventenne e una quarantenne denunciati per rissa, il giovane ferito trasportato in ospedale per le cure del caso. E’ accaduto a Campo Marte nella zona vicina alla stazione di Arezzo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi tra quattro persone. Il ventenne, colpito al volto, è stato soccorso e trasportato all’ospedale.

Controradio news – Il prossimo 30 maggio dalle 10 alle ore 12, le farmaciste ed i farmacisti che operano all’interno delle farmacie comunali della Toscana faranno sciopero e si ritroveranno al presidio regionale indetto dalle sigle confederali del settore, Uiltucs Toscana, Filcams e Fisascat sotto la sede dell’associazione datoriale che riunisce le amministrazioni locali proprietarie o azioniste di società per la vendita del farmaco, la Confservizi Cispel Toscana in Via G.Paesiello a Firenze. Secondo quanto spiegano i sindacati i farmacisti protestano perché “da ben sette anni aspettano un rinnovo del contratto nazionale”.

Controradio news – Si esibirà in concerto la giovane violinista ucraina, scappata dalla guerra, Veronika Dunyak, che agli inizi di aprile era stata allontanata dai vigili urbani fiorentini mentre suonava in piazza Duomo per raccogliere fondi da mandare alla famiglia, perché priva di autorizzazione. Veronika, 20 anni, si esibirà il 31 maggio, alle 19, per il pubblico del Lyceum Club Internazionale di Firenze.